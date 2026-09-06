به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد سعدی بهمناسبت روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، مسابقه بینالمللی «۲۰ واژه، یک نوشته» را با هدف پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و جلب مشارکت فارسیآموزان و علاقهمندان در سراسر جهان برگزار میکند. پیرامون اهداف، نحوه داوری و دامنه جغرافیایی مشارکتکنندگان این رویداد، با سید علی موسویزاده، معاون امور بینالملل بنیاد سعدی** گفتگویی انجام دادهایم که مشروح آن در ادامه میآید:
او در پاسخ به این پرسش که با توجه به ساختار مسابقه «۲۰ واژه، یک نوشته» و الزام شرکتکنندگان به ضبط و ارسال ویدئو، اولویت اصلی ارزیابی و داوری با نگارش متن است یا اجرای تصویری و گویشی؟ گفت: بیتردید اساس و اولویت ارزیابی، متن مکتوب و استفاده صحیح و معنادار از واژهها است. در آموزش زبان فارسی، بهویژه برای مخاطبان خارجی، مهارت نگارش پایهایترین بستری است که پس از آن امکان بیان گفتاری را تسهیل میکند.
موسویزاده ادامه داد: با این حال، هدف ما تقویت هر دو مهارت نوشتاری و گفتاری است که جزو مهارتهای چهارگانه بنیادین در آموزش زبان (خواندن، نوشتن، صحبت کردن و درک مطلب) محسوب میشوند. در نظر گرفتن بخش تصویری و ارسال ویدئو، علاوه بر ایجاد جذابیت بصری و قابلیت بازنشر محتوا در فضای مجازی، فرصتی فراهم میآورد تا فارسیآموزان علاوه بر نگارش درست، توانمندی بیانی و کاربرد این واژهها را نیز به نمایش بگذارند. البته داوری نهایی با تکیه بر ساختار، جملهبندی و درک مطلب از واژهها خواهد بود و اجرای تصویری صرفاً نقش تکمیلی دارد.
وی افزود: در فراخوان رسمی بینالمللی بر مناسبت این رویداد یعنی «روز شعر و ادب فارسی و گرامیداشت استاد شهریار» تأکید شده است. ما پیشتر برای بزرگداشت فردوسی نیز پویشی یکدقیقهای بدون محدودیت واژگان برگزار کردیم؛ اما در این رویداد رویکرد واژهمحور اتخاذ شد تا با هدایت علاقهمندان به فضایی عمیقتر از فرهنگ و ادب، سهم بزرگ و تاریخی زبان فارسی و تمدن ایرانی در گستره جهان به تصویر کشیده شود. همچنین در طراحی و انتخاب این ۲۰ واژه، تلاش شده تا با همفکری کارشناسان و نویسندگان برجسته، واژگانی متناسب با فضای فرهنگی و مناسبتهای ادبی روز برگزیده شوند.
او با بیان تجارب پیشین بنیاد سعدی، در پاسخ به این پرسش که چه کشورها و مناطقی بیشترین سطح مشارکت و تعامل را در اینگونه پویشهای ادبی و زبانی دارند و بیشترین استقبال در کدام کشورهاست؟ گفت: آمارهای پیشین نشان میدهد کشورهای حوزه تمدنی پیرامونی، بهویژه در آسیای مرکزی از جمله ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، ترکمنستان، قزاقستان و افغانستان، به دلیل اشتراکات زبانی و واژگانی، همواره مشارکتی چشمگیر و فعال دارند. همچنین منطقه شبهقاره شامل پاکستان، هند و بنگلادش به دلایل مختلف از جمله پیوندهای زبانی (نظیر نزدیکی زبان اردو و فارسی)، جایگاه ادبیات فارسی و شخصیتهایی همچون اقبال لاهوری، پیوند عمیقی با شعر و زبان فارسی دارند.
وی افزود: علاوه بر این، در کشورهایی نظیر روسیه، صربستان و بوسنی، برخی کشورهای غرب آسیا چون لبنان نیز حضور مؤثری مشاهده میشود. در صربستان و بوسنی هرزگوین بهواسطه فعالیت کرسی زبان فارسی در دانشگاه بلگراد و اقدامات فعال رایزنی فرهنگی، اقبال به زبان فارسی قابل توجه است.
معاون بین الملل بنیاد سعدی در پایان گفت: در مجموع، عوامل متعددی بر این گستردگی اثرگذار بودهاند؛ از پیشینههای کهن تاریخی و تجاری-نظیر حضور چهرههایی همچون شیخ احمد قمی در تایلند-تا تعاملات فرهنگی و دانشگاهی دهههای اخیر که همگی بسترساز علاقه عمیق مخاطبان بینالمللی به فراگیری زبان و ادبیات فارسی شدهاند.
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