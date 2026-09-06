به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علی لطیفی، در نشست «زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی» ویژه معاونان آموزش ابتدایی ادارات‌کل آموزش وپرورش استان‌ها به میزبانی استان اصفهان، با تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های پیش‌رو، بر ضرورت همراهی استان‌ها، مدارس و معلمان برای اجرای موفق این برنامه تأکید کرد و با اشاره به ضرورت حمایت از مدارس مجری زیست‌بوم جدید برنامه درسی اظهار کرد: در حوزه حمایت‌های آموزشی، تأمین کتاب‌های درسی و راهنمای معلم، مواد و منابع آموزشی چاپی از جمله لوحه‌ها و فلش‌کارت‌ها، برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین تجهیز مدارس در حال اقدام است و تلاش داریم کتاب درسی و منابع مورد نیاز معلمان هرچه سریع‌تر در اختیار آنان قرار گیرد.

لطیفی با بیان اینکه امکان انتخاب و تولید فعالیت‌های آموزشی به معنای الزام مدارس به تولید محتوای جدید نیست، تصریح کرد: هدف این است که متناسب با شرایط مدرسه امکان انتخاب و تولید فراهم باشد، اما کیفیت کار باید در سطوح بالاتر مورد بررسی قرار گیرد و در صورت ارائه طرحی برای تولید یک فعالیت یا واحد یادگیری، شورای علمی منطقه باید آن را از نظر کیفیت و میزان تحقق انتظارات عملکردی بررسی و تأیید کند.

وی یکی از الزامات مهم اجرای زیست‌بوم جدید را اقناع و ایجاد اطمینان در خانواده‌ها دانست و گفت: والدین باید بدانند این برنامه یک اقدام آزمایشی و بدون پشتوانه نیست، بلکه مرحله الگوسازی یک برنامه جدید است که با پشتوانه وزارت آموزش‌وپرورش و مشارکت رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در حال اجراست و مدارس و معلمان مجری نیز با دقت انتخاب شده‌اند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ادامه داد: باید برای خانواده‌ها توضیح داده شود که در صورت تغییر مدرسه دانش‌آموز، لطمه‌ای به فرآیند آموزشی او وارد نخواهد شد، چراکه تغییر بنیادین و اساسی در سطح محتوای آموزشی نسبت به گذشته وجود ندارد و بخش مهمی از تفاوت‌ها به کیفیت، عمق، تعامل و فعال‌تر شدن فرآیند یادگیری مربوط می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌های آموزشی نباید همواره به شکل یکپارچه و یکسان برای همه مناطق انجام شود، عنوان کرد: سیاست وزارت آموزش‌وپرورش در سال جاری حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های بومی، اقلیمی، منطقه‌ای و استانی است و این نگاه می‌تواند به اجرای دقیق‌تر و متناسب‌تر برنامه‌ها کمک کند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای موفق زیست‌بوم جدید برنامه درسی در استان‌ها خاطرنشان کرد: این برنامه در ابتدای مسیر قرار دارد و اطمینان داریم با همت، نیت خیر و سختکوشی مدیران، معاونان، معلمان و راهبران در استان‌ها، می‌توان اجرای موفق و مؤثری را رقم زد.