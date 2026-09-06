از کشف ۱۸۰ کیلو مس مسروقه تا دو قبضه سلاح گرم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری یک زن و شوهر جوان خبر داد که در چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شمسآباد دست داشتند.
سرهنگ حسین مافی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی از وقوع سرقت در شهرک صنعتی شمسآباد، مأموران کلانتری ۱۷۸ رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی دوربینهای مداربسته و تحقیقات میدانی موفق شدند هویت یک زن و مرد جوان را که اقدام به سرقت آهنآلات و مس از واحدهای صنعتی میکردند، شناسایی کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: این زوج فاقد سابقه کیفری بودند که با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند و در جریان تحقیقات به چهار فقره سرقت اعتراف کردند.
مافی گفت: با راهنمایی متهمان، محل نگهداری اموال مسروقه شناسایی و مأموران در بازرسی از آن، ۱۸۰ کیلوگرم مس مسروقه کشف کردند.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
کشف دو قبضه سلاح گرم از مخفیگاه سوداگر مرگ در سنگان
سوداگر مرگ که باغی در محدوده سنگان و حاشیه تهران را به مخفیگاه فعالیتهای مجرمانه خود تبدیل کرده بود، در عملیات مأموران پلیس اطلاعات تهران بزرگ دستگیر شد.
مأموران پایگاه دوم پلیس اطلاعات تهران بزرگ پس از رصد تحرکات مشکوک این فرد و انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه وی را در منطقهای صعبالعبور شناسایی کردند.
در ادامه مأموران با محاصره محل و اجرای عملیات، متهم را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی علاوه بر مقادیری مواد مخدر، دو قبضه سلاح گرم غیرمجاز کشف کردند.
بررسیهای پلیسی نشان داد متهم از این مخفیگاه برای فعالیتهای مجرمانه استفاده میکرده است.
متهم پس از تشکیل پرونده و با دستور مقام قضایی برای ادامه تحقیقات به بازداشتگاه منتقل شد.
موبایلقاپ شهرری به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد
فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری سارق حرفهای تلفن همراه در این شهرستان خبر داد که در نخستین تحقیقات به ۱۰ فقره موبایلقاپی اعتراف کرد.
سرهنگ حسین مافی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه به روش قاپزنی، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ری تحقیقات تخصصی برای شناسایی سارق را آغاز کردند.
وی افزود: مأموران با بررسیهای پلیسی، مشخصات متهم و نقاط و ساعات احتمالی حضور وی را شناسایی و گشتهای نامحسوس را فعال کردند.
مافی ادامه داد: مأموران در جریان گشتزنی، موتورسیکلتی را مشاهده کردند که راکب آن در حال زاغزنی شهروندان بود و پس از تعقیب و گریز کوتاه، موفق به دستگیری وی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ری گفت: متهم در تحقیقات اولیه به ۱۰ فقره موبایلقاپی اعتراف کرد و تاکنون ۶ نفر از مالباختگان نیز شناسایی شدهاند.
وی افزود: تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و کشف جرایم احتمالی دیگر متهم ادامه دارد.
سارق اعتماد خانوادهها در غرب تهران به ۱۲ فقره سرقت اعتراف کرد
سارق منازل که با برقراری رابطه دوستانه و جلب اعتماد خانوادهها بدون تخریب وارد خانهها میشد، در غرب تهران دستگیر شد.
سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از منزلی در محدوده جنتآباد، در حالی که هیچ نشانهای از تخریب وجود نداشت، مأموران تحقیقات خود را روی افراد آشنا و مرتبط با خانواده مالباخته متمرکز کردند.
وی افزود: در جریان تحقیقات مشخص شد فردی که به تازگی با فرزند خانواده دوست شده و به منزل آنان رفتوآمد داشته، در این سرقت نقش دارد.
افشار ادامه داد: مأموران با شناسایی مخفیگاه متهمه در غرب تهران، وی را طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند و بخشی از اموال مسروقه نیز از مخفیگاه وی کشف شد.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: متهمه در جریان بازجوییها به ۱۲ فقره سرقت به شیوه مشابه اعتراف کرد.
وی به شهروندان توصیه کرد از دعوت افراد ناشناس یا اشخاصی که شناخت کافی از آنان ندارند به منزل خودداری کرده و طلا، ارز و اسناد باارزش را در محلهای در دسترس مهمانان نگهداری نکنند.
پایان سرقتهای سریالی «هوندا آبی» در مجاهدین اسلام
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق حرفهای لوازم داخل خودرو در محدوده خیابان مجاهدین اسلام خبر داد.
سرهنگ رضا صادقیپور اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو، مأموران کلانتری ۱۰۹ بهارستان با بررسی دوربینهای مداربسته و الگوی تردد سارق، موفق به شناسایی وی شدند.
وی افزود: بررسیها نشان میداد متهم بهصورت تکنفره و با استفاده از یک موتورسیکلت هوندا آبی در محدوده سرقتها تردد میکند.
صادقیپور ادامه داد: مأموران در جریان گشتزنی، متهم را هنگام باز کردن صندوق عقب یک خودرو مشاهده و پس از تعقیب و گریز کوتاه دستگیر کردند.
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در بازرسی از متهم، وجه نقد، سکه طلا، گوشی تلفن همراه و ابزارآلات سرقت کشف شد و متهم نیز به چندین فقره سرقت دیگر اعتراف کرد.
موبایلقاپ سابقهدار با شلیک پلیس متوقف شد
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یک موبایلقاپ سابقهدار پس از تعقیب و گریز در محدوده خیابان شریعتی و بزرگراه صیاد شیرازی خبر داد.
سرهنگ صادق ضرونی اظهار کرد: در پی اعلام یک فقره قاپزنی، مأموران کلانتری ۱۲۰ سیدخندان موتورسیکلت مورد استفاده سارقان را شناسایی و تعقیب کردند.
وی افزود: متهمان پس از مشاهده مأموران اقدام به فرار کردند و مأموران ابتدا برای متوقف کردن آنان تیر هوایی شلیک کردند.
ضرونی ادامه داد: در جریان تعقیب و گریز و پس از شلیکهای هشدار، مأموران با رعایت ضوابط قانونی موفق به توقف موتورسیکلت و دستگیری یکی از متهمان شدند.
وی خاطرنشان کرد: متهم در جریان عملیات از ناحیه پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پس از اقدامات درمانی تحت نظر پلیس قرار گرفت.
سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در بازرسی از متهم یک قبضه چاقو، حدود ۴۰ عدد کلید و شاهکلید، پیچگوشتی و انبرقفلی کشف شد.
وی افزود: بررسی سوابق متهم نشان داد وی دارای دو فقره سابقه سرقت است و تحقیقات برای شناسایی همدست فراری و کشف جرایم احتمالی دیگر ادامه دارد.
سارق مدارک و کارتهای بانکی در یافتآباد به دام افتاد؛ مالخر هم دستگیر شد
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری سارق مدارک و کارتهای بانکی شهروندان در محدوده یافتآباد و شناسایی و دستگیری مالخر خبر داد.
سرهنگ عبدالوهاب علایی اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۵۱ یافتآباد پس از دریافت گزارش سرقت مدارک و کارتهای بانکی، تحقیقات تخصصی برای شناسایی سارق را آغاز کردند.
وی افزود: مأموران با شناسایی مخفیگاه متهم، وی را در حالی که قصد داشت از طریق پشتبام ساختمانهای اطراف فرار کند، دستگیر کردند.
علایی ادامه داد: در بازرسی از متهم، مدارک و کارتهای بانکی سرقتشده متعلق به شاکی کشف شد و متهم در جریان تحقیقات اطلاعاتی درباره فردی که اموال سرقتی را خریداری میکرد، در اختیار مأموران قرار داد.
سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: مأموران با استفاده از اطلاعات بهدستآمده، مالخر را شناسایی و دستگیر کردند و در بازرسی از مخفیگاه وی نیز یک دستگاه باتری خودرو و تعدادی دیگر از اموال مسروقه کشف شد.
وی خاطرنشان کرد: هر دو متهم برای ادامه تحقیقات تخصصی و طی مراحل قانونی به پلیس آگاهی تحویل داده شدند.
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