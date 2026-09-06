به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، صبح امروز یکشنبه ۱۵ شهریورماه، دمای هوا در مناطق مختلف استان متفاوت بود و کلاله با ثبت دمای ۲۲ درجه، خنکترین شهر استان لقب گرفت.
در این مدت، دمای حداقل ثبتشده در اینچهبرون ۲۴ درجه، بندرگز ۲۵ درجه، بندرترکمن ۲۶ درجه، علیآباد ۲۴ درجه، گنبدکاووس ۲۳ درجه، مراوهتپه ۲۳ درجه، مینودشت ۲۴ درجه، هاشمآباد ۲۵ درجه و آققلا ۲۶ درجه گزارش شده است.
همچنین دمای حداقل در پارک ملی گلستان به ۱۶ درجه رسید که در میان ایستگاههای اعلامشده، پایینترین دمای ثبتشده صبح امروز بوده است.
در گرگان نیز حداقل دمای صبح امروز ۲۶ درجه ثبت شد و پیشبینی میشود دمای این شهر در گرمترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سانتیگراد برسد.
از سوی دیگر، بررسی دمای روز گذشته نشان میدهد اینچهبرون با ثبت دمای ۳۹ درجه، گرمترین شهر استان گلستان بوده است.
نظر شما