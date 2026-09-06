مبلغ کالابرگ اقشار ضعیف جامعه باید افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بیات، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریور ماه) که به صورت مجازی برگزار شد، در نطق میاندستور خود با اشاره به دشمنی همیشگی آمریکای جنایتکار و رژیم غاصب اسرائیل با ایران اسلامی، تأکید کرد: این دشمنی با مبانی ما ریشهدار است و زمانی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (رحمتاللهعلیه)، شعار «آمریکا شیطان بزرگ است» را سر میداد، این شعار نه احساسی، بلکه مبتنی بر پایههای مکتبی و دوراندیشی ایشان بود که برای مخاطبان خود به درستی تبیین و تفهیم شد.
وی افزود: در جنگهای اخیر دشمن صهیونیستی -آمریکایی علیه جمهوری اسلامی ایران، با تبعیت مطلق از رهنمودهای امام و نصبالعین قرار دادن آن فرمایشات، و همچنین با حضور مقتدرانه نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیجیان سلحشور و نیروهای گمنام امنیتی، و نیز با وحدت و همافزایی قوای سهگانه، توانستیم همانند گذشته، دشمن صهیونیستی-آمریکایی را سرکوب و محکوم کنیم. این مهم به برکت نظام انقلاب، خون شهدا و به ویژه خون پاک امام شهید، در این برهه حساس، با تبعیت کامل و سربازگونه از فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و گام نهادن در مسیر تعیینشده از سوی معظمله میسر شد که میتواند راهگشای ما در رسیدن به اهداف از پیش تعیینشده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد.
ضرورت مدیریت تنگه هرمز و حمایت از محور مقاومت
بیات با اشاره به ضرورت مدیریت تنگه هرمز و حمایت از محور مقاومت در کنار سایر مسائل داخلی و خارجی، خاطرنشان کرد: در همه این عرصهها، رهنمودها و توصیههای امام عظیمالشأن (ره) چراغ راه خواهد بود.
وی در ادامه با استناد به آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، تصریح کرد: گرچه بر اساس معادلات و حکمت الهی، با کشتن ترامپ قمارباز و نتانیاهوی فاسد کار تمام نمیشود، اما بر اساس فرمایش خداوند متعال، با قصاص و کشتن جنایتکاران، حیات دیگران تضمین میشود؛ بنابراین باید برنامهریزیهای لازم در این زمینه صورت پذیرد و بر اساس رهنمودهای امام، موضعگیریهای ما در برابر دشمنان صهیونیستی و آمریکایی باید به صورت هجومی و تهاجمی بوده و انفعالی نباشد.
قهرمان جنگهای اخیر، ملت قهرمان ایران اسلامی هستند
این نماینده مجلس، ضمن تبریک هفته دولت به تمامی دولتمردان و تقدیر و تشکر از زحمات رئیسجمهور در مدیریت حوزه اجرایی در جنگهای تحمیلی دشمن صهیونیستی-آمریکایی، و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و شهید رئیسی، گفت: قهرمان پیروزیهای اخیر در قبال دشمن جنایتکار، ملت قهرمان ایران اسلامی هستند و حضور بینظیر و همیشگی ایشان در کنار تمامی نیروهای مسلح، شایسته تقدیر و تدابیر ویژه است.برای مهار گرانیهای لحظهبهلحظه و تورم و تثبیت قیمتها، باید تدابیر خاصی اندیشیده شود تا در این جنگ اقتصادی نیز همانند جنگهای گذشته، دشمن مغلوب گردد.
وی افزود: با عنایت به اینکه مبلغ فعلی کالابرگ (یک میلیون تومانی) جوابگوی نیازهای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر جامعه نیست، شایسته است برنامهریزیهای لازم برای افزایش مبلغ کالابرگ، به ویژه برای این اقشار، انجام پذیرد؛ چراکه همانگونه که آقای حاجی بابایی اشاره داشتند پرداخت مبلغ یک میلیون تومانی، شایسته و بایسته ملت مبعوث شده ایران نیست و این موضوع به عنوان یک مطالبه کلّی از سوی ملت ایران اسلامی مطرح است.
این نماینده مردم در مجلس گفت: ما همیشه خود را مدیون نیروهای مسلح میدانیم؛ لذا باید در عمل، تدابیر خاصی جهت افزایش حقوق و مزایای ایشان صورت پذیرد. همچنین نقش بیبدیل کارمندان وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران، پزشکان، پرستاران، کادر درمان، آتشنشانان و جمعیت هلالاحمر در جنگهای تحمیلی اخیر، شایسته تقدیر ویژه است.
بیات تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر موضعگیریهای مقتدرانه و هجومی در برابر دشمن صهیونیستی-آمریکایی، شایسته است که مجریان دولت از هرگونه موضعگیری و سخنرانی که نشاندهنده ضعف و نقص باشد، خودداری کنند. به شکرانه نظام انقلاب و خون شهدا، «خواستن، توانستن است» و سکوت برخی از مسئولین کشور بسیار زیباتر از گفتمانی خواهد بود که باعث سوءاستفاده دشمنان میشود.
کارمندان و کارگران در مهار وقایع اخیر نقشآفرین بودند
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: تمامی کارمندان و کارگران کشور در کنار ملت مبعوث ایران، در مهار وقایع اخیر نقشآفرین بودند و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، رسیدگی به مطالبات آنان دور از انتظار نیست. همچنین ابلاغ لایحه عفاف و حجاب با توجه به تهاجم و جنگ فرهنگی مستکبران علیه کشور، ابلاغ این لایحه برای جلوگیری از برهنگی در جامعه، مورد مطالبه جدی ملت ایران به ویژه دلسوزان نظام و انقلاب است.
وی افزود: آقای رئیسجمهور! پرهیز از تصمیمگیریهای آنی و تنشآفرین که بعضا بر اساس برنامه هفتم توسعه در قالب آییننامه و دستورالعمل به دولت واگذار شده است (مانند تغییر قیمت سهمیه بنزین، افزایش مکرر قیمت گاز، آببها، برق و نوسانات ارزی)، میتواند تکمیلکننده تکریم ملت شریف باشد؛ لذا لازم است تأثیرات لازم در موارد مذکور صادر شود.
بیات گفت: در مورد نیروهای شرکتی و همچنین پرداخت معوقات رتبهبندی سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فرهنگیان گرانقدر، نیاز به توضیح و اقدام فوری از سوی جنابعالی خواهد بود که این تقاضا نیز مورد انتظار است.
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