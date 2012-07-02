محسن صفایی مسئول روابط عمومی جشنواره دو روزه شعر و موسیقی ضدآمریکایی"طبس" با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری این جشنواره درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراسم افتتاحیه این جشنواره امروز برگزار می شود و قرار است علیرضا رجب علیزاده ، علی فردوسی ، علی سلیمانی، رضا شیبانی، مریم سقلاطونی از جمله شاعرانی هستند که آثار را خود را به این جشنواره ارسال کرده اند و قرار است مراسم شعرخوانی ضدآمریکایی این شاعران جوان برگزار شود.

وی در ادامه افزود: همزمان در مراسم افتتاحیه این جشنواره جایزه جهانی فعالان ضد آمریکایی اهدا خواهد شد. سخنران این برنامه نادر طالب زاده است که درباره فرهنگ و هنر ضداستکباری صحبت خواهد کرد. در بخش دیگر از این برنامه از خانواده شهدای مبارز با آمریکا شهید نادر مهدوی و بیژن کرد که از افراد مبارزین نیروی دریایی در دفاع مقدس بودند، تقدیر می شود. همچنین از دو شهید مهدی رجب بیگی و محسن وضوایی از خانواده شهدای لانه جاسوسی نیز تقدیر خواهد شد.

در حوزه سینما از حسین زندباف برای فیلم «دست شیطان»، نادر طالب زاده کارگردان سریال «ساعت 25»، سید مسعود شجاعی طباطبایی برای مجموعه کاریکاتورهای «نامه به سربازان آمریکایی»، محمد نیرومند سردبیر سابق کیهان کاریکاتور بخاطر کتاب «کاریکاتورهای کلاه بسرهای ابوغریب» و همچنین علی داودی شاعر و گرافیست برای کتاب «پوسترهای شهر فرنگ» که شامل 57 تابلوی گرافیکی درباره حقیقت آمریکا تجلیل می شود.

مسئول جشنواره شعر و موسیقی ضد آمریکایی «طبس» در ادامه صحبت های خود با اشاره به مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: مراسم اختتامیه این جشنواره فردا سه شنبه 13 تیر ماه ساعت 17:30 برگزار می شود. مراسم اختتامیه این جشنواره با نمایش فیلم مستند «نیویورک زیرزمینی» ساخته میلاد دوخوانچی با موضوع اعتراض در آمریکا آغاز می شود. پس از آن گروه های موسیقی منتخب اجرای برنامه خواهند داشت.



وی در ادامه افزود: قطعه «فرزند میهن» به آهنگسازی غفور محمدزاده و صدای خواننده‌ای جوان با نام عبدالبصیر احمدی که قطعه ای با تم محلی موسیقی تربتی خراسانی است، اجرا می شود. بعد از آن قطعه «خواب طبس» با صدای امیرحسین سمیعی و قطعه «ثمن‌المجد» که یک قطعه عربی است با صدای مرتضی حیدری اجرا می شود. در ادامه قطعه «تحریم» با صدای حامد زمانی نیز به روی صحنه می رود. آخرین قطعه از این مجموعه موسیقی کردی به آواز مصطفی اسدزاده است.



محسن صفایی در پایان افزود: در پایان این مراسم از احمدعلی راغب آهنگساز سرود به یادماندنی «آمریکا، آمریکا» تجلیل خواهد شد.

