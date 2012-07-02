محسن صفایی مسئول روابط عمومی جشنواره دو روزه شعر و موسیقی ضدآمریکایی"طبس" با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف برگزاری این جشنواره درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراسم افتتاحیه این جشنواره امروز برگزار می شود و قرار است علیرضا رجب علیزاده ، علی فردوسی ، علی سلیمانی، رضا شیبانی، مریم سقلاطونی از جمله شاعرانی هستند که آثار را خود را به این جشنواره ارسال کرده اند و قرار است مراسم شعرخوانی ضدآمریکایی این شاعران جوان برگزار شود.
وی در ادامه افزود: همزمان در مراسم افتتاحیه این جشنواره جایزه جهانی فعالان ضد آمریکایی اهدا خواهد شد. سخنران این برنامه نادر طالب زاده است که درباره فرهنگ و هنر ضداستکباری صحبت خواهد کرد. در بخش دیگر از این برنامه از خانواده شهدای مبارز با آمریکا شهید نادر مهدوی و بیژن کرد که از افراد مبارزین نیروی دریایی در دفاع مقدس بودند، تقدیر می شود. همچنین از دو شهید مهدی رجب بیگی و محسن وضوایی از خانواده شهدای لانه جاسوسی نیز تقدیر خواهد شد.
در حوزه سینما از حسین زندباف برای فیلم «دست شیطان»، نادر طالب زاده کارگردان سریال «ساعت 25»، سید مسعود شجاعی طباطبایی برای مجموعه کاریکاتورهای «نامه به سربازان آمریکایی»، محمد نیرومند سردبیر سابق کیهان کاریکاتور بخاطر کتاب «کاریکاتورهای کلاه بسرهای ابوغریب» و همچنین علی داودی شاعر و گرافیست برای کتاب «پوسترهای شهر فرنگ» که شامل 57 تابلوی گرافیکی درباره حقیقت آمریکا تجلیل می شود.
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