سرهنگ محمدجانی: آستانه‌ اشرفیه آماده میزبانی از حماسه حضور مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسیب محمد جانی ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی رزمایش جان فدا با بیان اینکه این مراسم هم‌زمان با برنامه سراسری استان گیلان برگزار می‌شود، اظهارکرد:حضور و مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف می‌تواند به برگزاری باشکوه مراسم و بازتاب شایسته ظرفیت شهرستان کمک کند.

تأکید بر هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها

فرمانده سپاه آستانه‌اشرفیه با اشاره به نقش اقشار گوناگون در این برنامه گفت: مشارکت گروه‌های مردمی، نهادها و مجموعه‌های شهرستان، زمینه‌ساز هم‌افزایی و همراهی بیشتر در برگزاری مراسم خواهد بود.

سرهنگ محمدجانی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها گفت: انتظار می‌رود مسئولان ادارات و نهادها، اصناف و دیگر مجموعه‌ها در کنار مردم حضور داشته باشند و برای برگزاری هرچه بهتر برنامه همراهی کنند.

وی با اشاره به تقدیم شهدا از سوی شهرستان آستانه‌اشرفیه در جنگ‌های اخیر، افزود:حضور مردم نشانه‌ای از همبستگی و پایبندی آنان به ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه آستانه اشرفیه بر هماهنگی هرچه بیشتر میان دستگاه‌ها و عوامل اجرایی تأکید کرد وگفت:تعامل و همکاری مجموعه‌های مسئول در حفظ نظم و اجرای منسجم مراسم نقش مهمی دارد و انتظار می‌رود همه بخش‌ها با همدلی و مسئولیت پذیری برای برگزاری شایسته آن تلاش کنند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر از برگزاری جلسه در روز آینده نیز گفت و ادامه داد: به منظور هماهنگی هرچه بیشتر و نظم بخشی و اشرافیت به رزمایش جلسه دیگر بصورت اختصاصی برگزار خواهدشد.