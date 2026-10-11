به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا گفت: از وقوع حملهای به فرودگاه ریاض مطلع شدیم. مشارکت در حملات عربستان سعودی علیه حوثیها را بررسی و بهسرعت در اینباره تصمیم خواهیم گرفت.
وی افزود: ما با حوثیها در تماس هستیم و خواهیم دید چه اتفاقی میافتد؛ اما کاری که آنها انجام دادند، بسیار بد بود. حمله به عربستان سعودی وحشتناک است و سعودیها توانایی دفاع از کشورشان را دارند.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رأیدهندگان آمریکایی گفت: شگفتانگیز است؛ میتوانم پیشپاافتادهترین حرفها را بزنم و شما برایم دست بزنید! اما ما حرفهای پیشپاافتاده نمیزنیم، بلکه چیزهایی میگوییم که کاملاً مبتنی بر عقل سلیم هستند.
رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ اوکراین نیز گفت: زلنسکی در چندین مقطع میتوانست به جنگ با روسیه پایان دهد، اما این کار را نکرد. زلنسکی میخواهد برای تمام جهان مشکل ایجاد کند. اوکراین به یک رهبر جدید نیاز دارد. اوکراین باید انتخابات برگزار کند. زلنسکی نمیخواهد به توافق برسد و فرصتهای متعددی برای این کار وجود داشته است. روسیه میخواهد درباره اوکراین به توافق برسد.
ترامپ افزود: کییف باید از حمله به پالایشگاههای نفت روسیه خودداری کند.اوکراین به رهبری نیاز دارد که بتواند با روسیه به توافق برسد.
حرکات عجیب ترامپ در آستانه انتخابات کنگره
وی اظهارات عجیب خود درباره تغییر اسامی جغرافیایی را نیز تکرار کرد و افزود: شاید نام یکی از اقیانوسها را هم عوض کنم. ببینم چطور می شود. به این فکر میکردم که اسم اقیانوس اطلس یا اقیانوس آرام را به اقیانوس ترامپ یا اقیانوس آمریکایی ها تغییر دهم.
نظر شما