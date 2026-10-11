به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا گفت: از وقوع حمله‌ای به فرودگاه ریاض مطلع شدیم. مشارکت در حملات عربستان سعودی علیه حوثی‌ها را بررسی و به‌سرعت در اینباره تصمیم خواهیم گرفت.

وی افزود: ما با حوثی‌ها در تماس هستیم و خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد؛ اما کاری که آنها انجام دادند، بسیار بد بود. حمله به عربستان سعودی وحشتناک است و سعودی‌ها توانایی دفاع از کشورشان را دارند.

رئیس جمهوری آمریکا گفت: هنوز با ولیعهد عربستان سعودی صحبت نکرده‌ام، اما این کار را انجام خواهم داد. آنچه اتفاق افتاده، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

ترامپ: ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد

ترامپ تهدیدات علیه ایران را نیز تکرار کرد و با نادیده گرفتن ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ادعا کرد: این جوانانی که در جنگ علیه ایران از دست دادیم، بیهوده جان نباختند. نمی‌توان اجازه داد یک دیوانه تمام‌عیار به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

در حالی که جنگ علیه ایران، قدرت و هژمونی جهانی آمریکا را به چالش کشیده و نارضایتی عمومی از کاخ سفید را دامن زده است، ترامپ مدعی شد: می‌توانیم خیلی سریع به این ماجرا پایان دهیم. آنها هنوز نمی دانند چقدر با آنها مدارا کرده و مهربان بوده ام.

ترامپ: شما برای حرف‌های پیش‌پاافتاده من هم دست می‌زنید!

رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش خطاب به رأی‌دهندگان آمریکایی گفت: شگفت‌انگیز است؛ می‌توانم پیش‌پاافتاده‌ترین حرف‌ها را بزنم و شما برایم دست بزنید! اما ما حرف‌های پیش‌پاافتاده نمی‌زنیم، بلکه چیزهایی می‌گوییم که کاملاً مبتنی بر عقل سلیم هستند.

ترامپ: اوکراین به رهبر جدید نیاز دارد

رئیس جمهوری آمریکا درباره جنگ اوکراین نیز گفت: زلنسکی در چندین مقطع می‌توانست به جنگ با روسیه پایان دهد، اما این کار را نکرد. زلنسکی می‌خواهد برای تمام جهان مشکل ایجاد کند. اوکراین به یک رهبر جدید نیاز دارد. اوکراین باید انتخابات برگزار کند. زلنسکی نمی‌خواهد به توافق برسد و فرصت‌های متعددی برای این کار وجود داشته است. روسیه می‌خواهد درباره اوکراین به توافق برسد.

ترامپ افزود: کی‌یف باید از حمله به پالایشگاه‌های نفت روسیه خودداری کند.اوکراین به رهبری نیاز دارد که بتواند با روسیه به توافق برسد.

حرکات عجیب ترامپ در آستانه انتخابات کنگره

رئیس جمهوری آمریکا که در آستانه انتخابات ماه نوامبر بیش از گذشته دنبال جلب توجه است حرکات عجیبی را از خود به نمایش گذاشت که در شان رئیس‌جمهوری و یک مقام رسمی نیست.

با توهین به حزب دموکرات در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره این کشور، گفت: آنها دموکرات‌ها هستند. احمق، احمق، احمق، احمق.

وی اظهارات عجیب خود درباره تغییر اسامی جغرافیایی را نیز تکرار کرد و افزود: شاید نام یکی از اقیانوس‌ها را هم عوض کنم. ببینم چطور می شود. به این فکر می‌کردم که اسم اقیانوس اطلس یا اقیانوس آرام را به اقیانوس ترامپ یا اقیانوس آمریکایی ها تغییر دهم.