به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، ظهر یکشنبه در آیین تکریم و بزرگداشت خانواده شهدای مقاومت و اقتدار شهرستان‌های استان تهران، از بازگشایی محورهای مواصلاتی آسیب‌دیده در جنگ‌های اخیر طی کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش این وزارتخانه در مدیریت بحران‌ها اظهار کرد: شهدای ما در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه در جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، جان‌فشانی‌های بسیاری کردند و وزارت راه و شهرسازی نیز با تأسی به فرهنگ ایثار، به‌صورت شبانه‌روزی در حوزه خدمات ریلی، جاده‌ای و احداث پل‌ها فعالیت کرده است.

وی افزود: تمامی محورهای مواصلاتی که در جنگ‌های اخیر از سوی عوامل آمریکا و اسرائیل هدف قرار گرفته بودند، در کمتر از ۴۸ ساعت بازگشایی شدند؛ اقدامی که به گفته وی، نشان‌دهنده روحیه جهادی و مدیریت در این وزارتخانه است.

بازوند با ابلاغ سلام وزیر راه و شهرسازی به خانواده‌های شهدا گفت: به برکت خون پاک شهدای والامقام، اقتدار و عزت جمهوری اسلامی ایران پایدار مانده و همه ما به این نظام مقدس افتخار می‌کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به حضور وزیر راه و شهرسازی در بحران‌های اخیر خاطرنشان کرد: خانم صادق، به‌عنوان فرزند شهید، در این دوران با تمام توان در کنار ارکان نظام جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی حضور داشت.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت مسئولان در قبال خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: خود را مدیون خانواده‌های شهدا و ایثارگران می‌دانیم و با تکیه بر آرمان‌های شهدا و روحیه انقلابی، تا آخرین لحظه برای سربلندی ایران اسلامی خدمت خواهیم کرد.