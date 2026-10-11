هشدار زرد هواشناسی آذربایجان غربی؛ هوا از دوشنبه بارانی می شود

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین الگوهای پیش‌بینی و عبور متناوب موج از تراز میانی جو، اعلام کرد: این وضعیت جوی فوق از روز دوشنبه ۲٠ مهر آغاز شده و تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به نوع مخاطرات احتمالی، تأکید کرد: وقوع رگبار باران و رعدوبرق می‌تواند منجر به آب‌گرفتگی معابر شهری و سیلابی شدن رودخانه‌ها شود.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: تندبادهای لحظه‌ای احتمال بروز خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهد.

وی با ارائه توصیه‌های ایمنی، از دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خواست تا در بالاترین سطح آمادگی قرار بگیرند همچنین از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از فعالیت‌های کوهنوردی در این روزها اجتناب کنند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی همچنین با توصیه به پرهیز از سفرهای غیرضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای، خاطرنشان کرد: کشاورزان نیز باید توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را جدی گرفته و در جهت جلوگیری از خسارت، در برداشت محصولات باغی تسریع کنند.

وی در خصوص کمینه و بیشینه دمای استان در شبانه روز گذشته نیز اظهار کرد: بر اساس آخرین داده‌های هواشناسی، بوکان با دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان و چالدران با دمای ۲ درجه سانتی‌گراد سردترین شهر در ۲۴ ساعت گذشته ثبت شده است.