به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، آجای بانگا، رئیس بانک جهانی روز یکشنبه گفت این نهاد تاکنون ۲۵ میلیارد دلار تأمین مالی اولیه برای مقابله با بحران اختصاص داده و امکان تأمین ۳۵ میلیارد دلار دیگر از طریق تغییر مسیر منابع پروژه‌های مصوب نیز وجود دارد.

وی هشدار داد افزایش قیمت گازوئیل و کودهای شیمیایی ممکن است در ماه‌های آینده کشورهای بیشتری را به درخواست کمک مالی وادار کند. به گفته بانگا، در صورت تشدید بحران، بانک جهانی می‌تواند میزان منابع قابل‌تخصیص را به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد؛ رقمی که از حدود ۷۰ میلیارد دلار کمک این نهاد در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ بیشتر است.

رئیس بانک جهانی همچنین گفت کشورهای درحال‌توسعه با افزایش هزینه‌های استقراض و فشار بدهی‌ها روبه‌رو هستند و مجموع تعهدات آن‌ها به وام‌دهندگان خارجی در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.

بانک جهانی ماه گذشته نیز اعلام کرد در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۶، موفق به جذب ۱۱۲ میلیارد دلار سرمایه خصوصی شده و ۱۲۳ میلیارد دلار از منابع خود را سرمایه‌گذاری کرده است؛ به این ترتیب، مجموع تأمین مالی این نهاد به ۲۳۵ میلیارد دلار رسیده است.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد، با اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و افزایش قیمت انرژی و کالاهای صنعتی در کشورهای مختلف همراه بوده است.