اولین نمایشگاه "مهدویت" در اردبیل گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که پیش از ظهر دوشنبه برپا شد، 250 قطعه بنر در خصوص مباحث مهدویت و مسائل پیرامونی آن در معرض دید بازدید‌کنندگان قرار گرفته است.

رئیس ستاد گرامیداشت دهه شعبانیه در اردبیل در مراسم افتتاح نمایشگاه مهدویت گفت: این نمایشگاه که تا نیمه شعبان برپا خواهد بود، قطعات علمی و قابل تامل در حوزه مباحث مهدویت و ظهور امام عصر (عج) را مطرح کرده که نظر هر بازدید‌کننده‌ای را به سوی خود جلب می‌کند.

حجت‌الاسلام رضا مرادی اصلاح سطح فکری شهروندان را از خروجی ارزشمند این نمایشگاه برشمرد و اضافه کرد: منابع ارزشمند و معتبری در این نمایشگاه جمع‌آوری شده تا کامل‌ترین اطلاعات در خصوص مهدویت و انتظار به علاقمندان ارائه شود.

وی با اشاره به تلاش دشمنان اسلام در انحراف افکار نسل جوان و نوجوان در خصوص موضوع مهدویت و انتظار یادآور شد: بی شک گرایش افکار جامعه به مهدویت و ظهور با روشها و تفکرات سنتی کاربرد ندارد و باید شیوه های علمی در این مهم بکار گرفته شود.

مرادی تصریح کرد: بنابراین در راستای ارائه ذهنیت علمی به شهروندان بویژه نسل جوان و آینده کشور و جلوگیری از هرگونه آسیب به این تفکرات این نمایشگاه را با دستاوردهای علمی برپا کردیم.

وی توسعه معارف و فلسفه مهدویت در جامعه و نگاه عقلانی به این حوزه را از اهداف کلی نمایشگاه برشمرد و متذکر شد: شناخت امام عصر (عج) نیازی به هیجان و مسائل تهییج کننده ندارد و می توان با نگاه علمی مباحث امام زمان شناسی را ترویج داد.

مدیر بنیاد مهدویت اردبیل سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه، راهپیمایی بزرگ استقبال از ظهور، برگزاری جشنهای معنوی در مساجد با محوریت مردمی، نورافشانی در شب میلاد و... را از برنامه های ستاد بزرگداشت اعیاد شعبان در این استان برشمرد.

