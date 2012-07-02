تیم دوچرخه سواری تایدواتر عازم ابوموسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم برنامه خود را همزمان با روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروبی و با شعار محکومیت استفاده از این سلاح ها آغاز کرد و ماموریت خود را دوازدهم تیرماه، همزمان با سالروز اقدام جنایتکارانه آمریکا در ساقط کردن هواپیمای مسافری ایران بر فراز خلیج فارس و به یاد قربانیان این فاجعه، به پایان می برد. تیم دوچرخه سواری تایدواتر مسیر 160 کیلومتری بندرشهید رجایی را تا بندر لنگه رکاب می زند و سپس با شناور عازم جزیره ابوموسی می شود و در این جزیره نیز دور افتخار می زند.

در مراسم بدرقه این تیم که عصر دیروز در بندرشهید رجایی برگزار شد، آقای صادقی، مدیر باشگاه فرهنگی ورزشی تایدواتر هرمزگان و جمعی از همکاران حضور داشتند. آقایان رحمت الله پولادوند، حمید ایل بیگی ثابت، فردین بنی یعقوب، سجاد اکبری و سید محسن موسویان اعضای این تیم هستند.

پیمانکاران شرکت تایدواتر نیز گواهینامه IMS دریافت می کنند

کارشناس واحد "امور بهبود سیستم ها و روش ها" اعلام کرد که طی روزهای سوم و چهارم تیرماه جاری و بر اساس الزام شرکت تایدواتر، 5 شرکت پیمانکار موفق به اخذ گواهینامه IMS از نمایندگی موسسه IMQ در ایران شدند.

محسن ایزدی پور گفت: شرکت رهیاب، حد دریا، نسیم گستر آبی (پیمانکار امور بندری)، کیان صدرا و فراوری ارتباطات بندر (پیمانکار بی سیم) موفق شدند این گواهینامه را از نمایندگی موسسه معتبر IMQ دریافت کنند و سایر شرکت های پیمانکار نیز در صدد اخذ گواهینامه IMS هستند.

وی با اشاره به این که پیگیری دریافت این گواهینامه در کمیته راهبری IMS تایدواتر به ریاست آقای صادقی در جریان است، اظهار داشت: سه شرکت دیگر پیمانکار نیز دارای گواهینامه IMS بودند که این کمتیه خواستار اخذ گواهینامه از موسسه معتبر شده است، از این پس همه شرکت های پیمانکار ملزم به ارائه گواهینامه IMS خود برای عقد قرارداد یا تمدید آن با شرکت تایدواتر هستند.