شاخص کل بورس 118 واحد بالا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در نتیجه معاملات امروز، شاخص کل 118 واحد بالا رفت و در رقم 25 هزار و 345 واحد به کار خود پایان داد. شاخص صنعت با صعودی 82 واحدی به رقم 20 هزار و 100 واحد رسید و شاخص 50 شرکت فعالتر 7 واحد افزایش یافت.

شاخص‌های بازار اول و دوم نیز به ترتیب 88 و 231 واحد رشد را تجربه کردند. در جریان این رشد، شاخص بازار اول رقم 21هزار و 56 واحد و شاخص بازار دوم عدد 34 هزار و 495 واحد را تجربه کردند.



معاملات نمادهای بانک ملت، مپنا، پالایش نفت بندر عباس، گسترش نفت و گاز پارسیان، فولاد مبارکه، سرمایه گذاری غدیر، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی و بانک تجارت بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص ثبت کردند، این در حالی بود که امروز نمادهای مخابرات و لیزینگ رایان سایپا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بازار ثبت کردند.

معامله گران امروز 300 میلیون و 351 هزار و 852 سهم و حق تقدم را به ارزش 688 میلیارد و 310 میلیون و 845 ریال در 16 هزار و 371 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.



بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای حق تقدم توسعه معادن روی، فولاد مبارکه اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، بانک پاسارگاد، بانک ملت، توسعه معادن روی، مپنا، پتروشیمی خارک و ایران ترانسفو بود.



همچنین پر بیننده ترین نمادهای بازار امروز پالایش نفت بندر عباس، بانک ملت، مپنا، گسترش نفت و گاز پارسیان، فولاد مبارکه، سرمایه گذاری غدیر، کالسیمین، ایران ترانسفو و زامیاد بودند.



صدرنشینی بازار امروز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای حق تقدم لیزینگ رایان سایپا، سرمایه گذاری توکا فولاد، حق تقدم ماشین سازی اراک، حق تقدم توسعه معادن روی، قند اصفهان، تولیدی مهرام، توسعه معادن روی، فرآوری مواد معدنی، کشت و صنعت پیاذر و کشاورزی و دامپروری مگسال بود.



این در حالی بود که نمادهای قند تربت جام، نفت پارس، لیزینگ رایان سایپا، کاشی تکسرام، شیمیایی فارس، قند قزوین، سایپا آذین، کاربراتور ایران، سیمان مازندران و معادن بافق با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند.



سهامداران همچنین امروز امروز طولانی ترین صف های خرید را برای نمادهای پالایش نفت بندرعباس، حفاری شمال، پتروشیمی کرمانشاه، کالسیمین، مپنا، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی شازند، صنایع شیمیایی ایران و توسعه معادن روی تشکیل دادند.



این در حالی بود که سنگین ترین صف های فروش امروز متعلق به نمادهای قند مرودشت، بانک اقتصادنوین، سرمایه گذاری البرز، قندشیرین خراسان، ایران خودرو، تراکتورسازی، گروه صنعتی ملی، کاشی اصفهان، آلومتک و نفت پارس بود.



درپایان معاملات امروز ارزش روز بازار به رقم یک میلیون 202 هزار و 686 میلیارد ریال رسید که رشد 0.41 درصد را تجربه کرد.

