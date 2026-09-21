به گزارش خبرنگار مهر، سردار پاسدار احمد برسلانی شامگاه دوشنبه در دیدار فرماندهان نیروهای مسلح و اعضای ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس با آیتالله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران، برنامههای این هفته را تشریح کرد.
وی با اشاره به تفاوت برنامههای امسال هفته دفاع مقدس با سالهای گذشته، اظهار کرد: گرامیداشت هفته دفاع مقدس امسال با توجه به شرایط ویژه کشور و حوادث اخیر، رنگ و بوی متفاوتی دارد و باید ابعاد مختلف ایستادگی و مقاومت ملت ایران برای نسلهای امروز و آینده تبیین شود.
سردار برسلانی با بیان اینکه ملت ایران در دورههای مختلف تاریخی با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس در برابر تهدیدها ایستادگی کرده است، افزود: امروز شاهد تداوم این فرهنگ در عرصههای مختلف هستیم و مردم و نیروهای مسلح در حوزههای مختلف از جمله دفاع، خدمت و دیپلماسی نقشآفرینی میکنند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران با اشاره به نقش اقشار مختلف مردم در دوران دفاع مقدس و حوادث پس از آن، گفت: از کودکان و نوجوانان تا پیشکسوتان و رزمندگان در مسیر دفاع از کشور و ارزشهای انقلاب اسلامی نقش داشتهاند و امروز نیز باید این حماسهها به شیوهای مناسب برای نسل جدید روایت شود.
وی ادامه داد: در آستانه هفته دفاع مقدس، فرمانداریها، بخشداریها و دستگاههای اجرایی استان برای فضاسازی محیطی و اجرای برنامههای مرتبط با این مناسبت مشارکت دارند و تلاش میشود فضای استان متناسب با این ایام آماده شود.
سردار برسلانی از برگزاری همایش سراسری تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در روز سهشنبه ۳۱ شهریور خبر داد و گفت: این آئین یکی از برنامههای محوری هفته دفاع مقدس است که با هدف تکریم و پاسداشت نقش پیشکسوتان و انتقال تجربیات آنان برگزار میشود.
وی بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس در موزه دفاع مقدس و مقاومت، روایتگری پیشکسوتان در مزار شهدای گمنام و حضور فرماندهان در میعادگاههای نماز جمعه را از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این ایام برشمرد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران همچنین بر اهمیت روایتگری و تبیین حوادث و تجربههای دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: بخش مهمی از برنامههای این حوزه باید به انتقال مفاهیم مقاومت و ایستادگی به نسلهای آینده اختصاص داشته باشد.
برسلانی با اشاره به اهمیت مقابله با جنگ نرم و جنگ شناختی، خاطرنشان کرد: دشمن تلاش میکند بر رفتار و باورهای جامعه اثر بگذارد و در چنین شرایطی تبیین درست و بهموقع واقعیتها اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی در پایان بر ضرورت ثبت و مستندسازی فعالیتها و برنامههای هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: تمامی اقدامات و پشتیبانیهای انجام شده باید در سامانه سادم ثبت و ضبط شود تا مستندات این دوره برای استفاده نسلهای آینده حفظ و ماندگار شود.
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