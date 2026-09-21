سند بیمارستان سلامت سیب و سوران پس از رفع موانع ثبتی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آسیه لک‌زائی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران اظهار داشت: با هدف تسریع در حل مشکلات ثبتی، کارگروهی مشترک با حضور ادارات ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و آبخیزداری و راه و شهرسازی تشکیل شد و پس از بررسی مستندات و برگزاری جلسات تخصصی، تداخلات پلاک‌های ثبتی در محدوده شهر سیب و سوران رفع شد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سیستان و بلوچستان افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود، تداخل پلاک‌های مربوط به اراضی واگذار شده میان دستگاه‌های اجرایی بود که با تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌ها، محدوده‌ها به‌صورت دقیق تعیین و زمینه تثبیت مالکیت اراضی فراهم شد.

وی تصریح کرد: پس از رفع موانع ثبتی و انجام اصلاحات لازم، سند مالکیت بیمارستان سلامت سیب و سوران به مساحت ۹۰ هزار و ۵۶۰ مترمربع صادر و تحویل شد.

لک‌زائی خاطرنشان کرد: صدور سند مالکیت برای مراکز درمانی و خدمات عمومی، علاوه بر ایجاد امنیت حقوقی، زمینه برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، جذب اعتبارات و اجرای طرح‌های عمرانی را فراهم می‌کند.

وی گفت: تجربه این کارگروه نشان داد که تعامل میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند رفع مشکلات ثبتی و تثبیت مالکیت پروژه‌های عمومی را سرعت ببخشد و این رویکرد در سایر شهرستان‌های استان نیز دنبال خواهد شد.