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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

کشف چند وسیله نقلیه سرقتی در بناب

کشف چند وسیله نقلیه سرقتی در بناب

بناب- فرمانده انتظامی شهرستان بناب از کشف ۲ دستگاه تراکتور سرقتی، یک دستگاه نیسان و یک دستگاه خودروی سواری سرقتی و دستگیری ۲ نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل نقلیه، مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ بناب با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به کشف چند وسیله نقلیه سرقتی شدند.

وی افزود: مأموران در این عملیات، ۲ دستگاه تراکتور متعلق به یک شرکت خصوصی، یک دستگاه نیسان و یک دستگاه خودروی سواری را که از شهرستان بناب و یکی از شهرستان‌های همجوار به سرقت رفته بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب ادامه داد: بررسی‌های پلیسی نشان داد سارقان قصد انتقال تراکتورها به یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی را داشتند که با اقدامات به‌موقع مأموران، این اموال کشف و تراکتورها به شرکت مالک تحویل داده شد.

سرهنگ بابایاری خاطرنشان کرد: در ارتباط با سرقت‌ها، ۲ نفر شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6954370

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