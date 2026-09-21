کشف چند وسیله نقلیه سرقتی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرامرز بابایاری شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت وسایل نقلیه، مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ بناب با انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به کشف چند وسیله نقلیه سرقتی شدند.

وی افزود: مأموران در این عملیات، ۲ دستگاه تراکتور متعلق به یک شرکت خصوصی، یک دستگاه نیسان و یک دستگاه خودروی سواری را که از شهرستان بناب و یکی از شهرستان‌های همجوار به سرقت رفته بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب ادامه داد: بررسی‌های پلیسی نشان داد سارقان قصد انتقال تراکتورها به یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی را داشتند که با اقدامات به‌موقع مأموران، این اموال کشف و تراکتورها به شرکت مالک تحویل داده شد.

سرهنگ بابایاری خاطرنشان کرد: در ارتباط با سرقت‌ها، ۲ نفر شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.