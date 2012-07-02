مجله مهر: پایگاه های خبری کشور همواره به مسائل جدیدی علاقه نشان می دهند و یا به مسائل روزمره نیز با دیدی متفاوت می نگرند. نگاه اجمالی روزانه به مسائلی که این سایت ها به آنها علاقه نشان می دهند شاید یکی از علایق روزمره وب گردها و رسانه خوان ها باشد.

مجله خبری مهر، قصد دارد با گزینش خبرهای مهم این رسانه ها که در ادامه آنها را می بینید، مخاطبان خود را در هر روز از رویکردهای پایگاه های خبری کشور به صورت کامل آگاه کند.

همه کارهایی که درباره عربستان به ذهنمان نرسید

مشرق در گزارشی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه که درباره اعدام شدن 18 تبعه ایران در کشور عربستان گفته بود: ممکن است کاری را باید انجام می‌دادیم ولی به ذهنمان نرسید؛ از این صحبت ها انتقاد کرد و نوشت: البته باید گفت که صحبت های وزیر محترم امور خارجه به هیچ وجه توجیهی برای خطای کم کاری وزارتخانه متبوع وی در برخورد با کشور عربستان، (قبل و پس از اعدام اتباع ایرانی) محسوب نمی شود. اما از باب تذکر قصد آن را داریم که در این گزارش به مواردی مشابه در سایر کشورهای دنیا و اینکه مقامات دول جهان در هنگام بروز مقوله ای مشابه آنچه که پیرامون ما و عربستان رخ داد، چگونه عمل می کنند، اشاره کنیم.

مشرق در ادامه با ذکر مثال هایی، به تلاش های دیپلماتیک سایر کشورهای دنیا برای توجه به اتباعشان در دیگر کشورها اشاره می کند و می نویسد: در نظام‌های حکومتی جهان، یک مقام دولتی پس از بروز یک اشتباه فاحش به گزینه‌ای به نام "استعفا" نیز می‌اندیشد که البته به نظر می‌رسد این فرهنگ (استعفا به دلیل بروز اشتباه) در منش برخی مسئولان در جمهوری اسلامی ایران هنوز هیچ جایگاهی ندارد.

اعتراض نمایندگان به ناکافی بودن وام 100 میلیونی رهن مسکن

الف در مطلبی که به مزایای مالی نمایندگان مجلس اشاره دارد، نوشت: نماینده مردم شبستر در گفت وگو با خبرگزاری مهر از اعتراض نمایندگان به ناکافی بودن 100 میلیون رهن مسکن اهدایی مجلس خبر داد و گفت: مبلغ رهنی که به نمایندگان اختصاص داده می‌شد 100 میلیون تومان بود اما برخی وکلای ملت اعلام کردند که با توجه به افزایش اجاره بها امکان تهیه مسکن با این پول را ندارند بنابراین مجلس در حال پیگیری این موضوع است.

در ادامه مطلب سایت الف همچنین می خوانیم: بدون تردید ادامه این روند منجر به اعتراض و دلسردی مردمی خواهد شد که به نام اصولگرائی اعتماد کردند. پیشنهاد می شود برای این دست فعالیت ها عنوان دیگری جز اصولگرائی انتخاب شود.

سوالات سایت جهان از کاظم جلالی

سایت جهان در مطلبی به اشاره به انتخاب کاظم جلالی برای ریاست بر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و بر عهده داشتن چند پست دیگر، 6 سوال را از این شخص نماینده مطرح کرد. سوالات به این شرح هستند:

- با وجود مشغله و فشار فراوان کاری بر یک وکیل مردم بویژه نماینده شهرستان‌ها، علت اصرار ‌کاظم جلالی بر تصاحب یا پذیرش این همه پست و مقام چیست؟

- آیا چند شغله بودن تنها برای افراد عادی جامعه غیرقانونی است و امثال آقای جلالی از این قانون مستثنا هستند؟

- به فرض قانونی بودن داشتن چند شغل، نماینده مردم شاهرود کدام یک از پست‌هایش را در اولویت خواهد گذاشت؛ وکالت مردم شاهرود و ملت ایران، ریاست مرکز حساس پژوهش‌ها، ریاست منطقه 10 دانشگاه آزاد یا حتی پست بعدی؟!

- آیا اگر ریاست فراکسیون رهروان هم به آقای جلالی پیشنهاد شود آن را هم در آغوش می کشد؟

- آیا آقای جلالی با این پست های وقت گیر می تواند در مجلس "حضور مفید" و موثری داشته باشد؟

- آیا تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت نقش نمایندگی و اولویت آن بر سایر اشتغالات وکلای مردم، به گوش نماینده شاهرود رسیده است؟

ایران تا دو ماه دیگر تسلیم خواهد شد!

به گزارش تابناک، آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شده تهران در تلاش برای خرید زمان است؛ اما تا مدت یک یا دو ماه مجبور خواهد شد با عزم و اراده جامعه جهانی دست و پنجه نرم کند.

روزنامه «تایمز اسرائیل» ضمن انتشار سخنان لیبرمن نوشت: وی همچنین از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران که از روز گذشته اجرایی شده، ابراز خرسندی کرده است.

وی که در مصاحبه‌ای با رادیو اسرائیل سخن می‌گفت، همچنین مدعی شد: ایران از هم اکنون فشار تحریم نفتی و دیگر تحریم‌های جهانی را حس کرده و برگزاری رزمایش بزرگ نظامی (رزمایش پیامبر اعظم ـ ۷) شاهدی بر این ماجراست.

سه نکته درباره سکوت رییس جمهور در قبال گرانی ها

فردا در گزارشی با اشاره به سکوت رئیس جمهور در قبال گرانی ها نوشت: در مواجهه با این امر (گرانی) تاکنون رییس جمهور سکوتی خاص پیشه ساخته است که ممکن است سه دلیل متفاوت علت این امر باشد؛

1- احتمال می رود رییس جمهور به ضعف وزیران کابینه خود واقف باشد و این امر را که مقصر در این خصوص را باید در نهاد دولت جستجو کرد را قبول داشته باشد . از همین رو می کوشد بدون موضع علنی به رفع و رجوع این امر بپردازد. این احتمال از آنجا مطرح می شود که شنیده شده رییس جمهور به معاون اول خود پیغام داده است اگر توان تنظیم بازار را ندارد،استعفا کند.

2- احتمال می رود این سکوت مقدمه طوفانی سهمگین در دولت باشد و شاهد عزل یک باره وزرای مسئول تنظیم بازار باشیم . احتمال می رود اگر شرایط فعلی مهار نشود احمدی نژاد برای جلوگیری از آسیب کلی به وجهه عمومی دولت شخصا وارد میدان شده و با عزل چند مسئول و وزیر، خود در قامت مدعی ظاهر شده و کل صورت مسئله را عوض کند. این امر با توجه به روحیات و منش خاصی که از ایشان سراغ داریم چندان غریب نمی نمایاند.

3- و آخر الامر اینکه ضعیف ترین احتمال این است که ایشان می خواهد این چند ماهه پایانی را بدون حاشیه و با کمترین نمود در رسانه ها به پایان برساند . چه آنکه در قبال گرانی های اخیر هر نوع موضع گیری ای را به ضرر دولت می داند و استراتژی «سکوت» را کم هزینه می داند.