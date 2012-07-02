هشدار مجدد ریاض به اتباع خود درباره سفر به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، وزارت خارجه عربستان با صدور بیانیه ای از شهروندان خود خواست از سفر به لبنان پرهیز کنند.

از سوی دیگر "علی عواض عسیری" در این باره گفت: علت این تصمیم حوادث اخیر شامل سوزاندن لاستیک، بستن خیابانها و حوادث امنیتی در مناطق مختلف لبنان است.

وی افزود: عربستان این تصمیم را برای حفاظت از جان شهروندان خود انجام داده است و ما امیدواریم که لبنان باثبات شود و همه گروههای سیاسی در راستای ثبات و برقراری امنیت در آن تلاش کنند.

عسیری بیان کرد: لبنان کشوری عزیز برای عربستان است و ریاض از تلاشهای گفتگوهای ملی در این کشور حمایت می کند.

شایان ذکر است قبلا نیز عربستان و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس از اتباع خود خواسته بودند که از سفر به لبنان پرهیز کنند. این در حالی است که برخی این اقدام را ضربه ای به گردشگری لبنان محسوب می کنند.