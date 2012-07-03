جزییات امتحانات نهایی دبیرستانی ها در شهریور ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه امتحانی مربوط به پایه های سوم دوره متوسطه نظری در بخش روزانه (سالی - واحدی) ، نیمسالی – واحدی بزرگسالان و داوطلبان آزاد، رشته های فنی و حرفه ای، دوره پیش دانشگاهی (داوطلبان آزاد و بزرگسالان) ، دوره پیش دانشگاهی سالی – واحدی (روزانه) ،پایه اول متوسطه (روزانه) و غائبین موجه آن همچنین پایه دوم متوسطه (روزانه) و غائبین موجه آن است.

براساس جدول زمانی ، امتحان نهایی سال سوم متوسطه سالی – واحدی (روزانه) و نیم سالی – واحدی (بزرگسالان) و داوطلبان آزاد رشته های نظری در نوبت امتحانی شهریور ماه سال تحصیلی 91-90 از 23 مردادماه آغاز و تا 23 شهریور ماه خواهد بود و امتحان نهایی دوره پیش دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد نیز از 14 تا 23 شهریورماه برگزار می شود.

امتحان ادیان الهی (1) و (2) اقلیت های دینی به ترتیب ساعت 9 صبح روزهای سه شنبه 14 شهریور ماه و یکشنبه 19 شهریور برگزار می شود.

برگزاری برنامه امتحان نهایی پیش دانشگاهی سالی – واحدی (روزانه) در شهریور ماه سال تحصیلی 91-90 ، از 23 مرداد تا اول شهریور ماه است.

برنامه امتحانات نهایی سال سوم هنرستان های فنی و حرفه ای روزانه (سالی - واحدی) و نیم سالی- واحدی (بزرگسالان) و داوطلبان آزاد این رشته ها از 23 مرداد ماه تا 2 شهریور ماه برگزار می شود.

امتحان هماهنگ کشوری درس زبان انگلیسی 1 و 2 برای دانش آموزان سال اول متوسطه (روزانه) اول شهریور ماه در دو نوبت صبح و عصر به ترتیب درساعات9 صبح و 14:30 برای غائبین موجه و افتاده های شهریور ماه این پایه 29 شهریور رأس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد.

