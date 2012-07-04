یک شاهرودی، ربات رنگ کن جداول و معابر اختراع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجوی ارشد برق کنترل دانشگاه صنعتی شاهرود، ربات رنگ کن جداول و معابر اختراع کرد.

علی اصغر عرب مخترع این ربات گفت: ربات رنگ کن جداول و معابر در اداره ثبت اختراعات به شماره 73251 به ثبت رسیده است.

وی در تشریح کارایی ربات رنگ کن افزود: از یک دوربین بر روی ربات برای شناسایی محیط و تشخیص مسیر جلو و موانع نیز استفاده می شود و یک پردازش گر مرکزی وجود دارد تا اطلاعات مورد نیاز را به کنترلر تبدیل کرده و به قسمت GPS اطلاعات سنسورها، دوربین و کنترلی ربات ارسال می کند تا ولتاژ موتورها و غلتک های رنگ به خوبی عمل کنند.

عرب گفت: رنگ آمیزی معابر شهری تاثیر زیادی در زیبایی و جلوه شهر دارد و هم چنین رنگ آمیزی جداول به دلیل دو رنگ بودن و وقت گیر بودن کاری مشکل و زمان بر است و این ربات می تواند فاصله خود را به طور مناسب با مکان مورد نظر برای رنگ آمیزی بهتر به صورت اتوماتیک تنظیم کند.

این دانشجوی ارشد برق کنترل اظهار داشت: این رباط برای هر رنگ مخزن جدایی دارد و یک پمپ بر روی ربات قرار دارد تا رنگ را بر روی غلتک ها تزریق کند و در صورت چند رنگ بودن می توان مسافتی را که هر رنگ باید پاشیده شود را به ربات داد تا ربات خود به صورت هوشمند غلتک های هر رنگ جلو و عقب شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمونه ای از این ربات برای خط کشی جاده ساخته شده است ولی این نمونه کامل تر است و قابلیت رنگ کردن چند رنگ جداول را نیز دارد.

کسب مقام برتر دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود در جشنواره شعر انتظار

مهران رنجبر دانشجوی کارشناسی اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی شاهرود برگزیده جشنواره شعر انتظار در شاهرود شد و به مرحله استانی این مسابقات راه یافت.

مسئول روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود در این خصوص گفت: مرحله استانی این مسابقات پنجشنبه هفته جاری در مهدیشهر برگزار می شود.

احمد خدابخشیان افزود: این دانشجو در سال 88 مقام سوم شعر طنز استان سمنان و مقام سوم مسابقات کنگره شعر عاشورایی مازندران را نیز کسب کرد.

به گفته وی، این شاعر، دبیر کانون شهید آوینی دفتر نهاد و عضو شورای مرکزی کانون هنرهای تجسمی اداره کل امور فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود است.

خدابخشیان اظهار داشت: رنجبر همچنین عضو فعال انجمن شعر و ادب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو انجمن ادبیات حوزه هنری، مدرس ادبیات و کارگاه شعر کانون شهید آوینی و کارگاه تصویر برداری است.

برگزاری مسابقات قرآنی کارکنان دانشگاه های سراسر کشور در دانشگاه صنعتی شاهرود

مسئول روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود از برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی کارکنان دانشگاه های سراسر کشور از 3 الی 5 شهریور سالجاری در دانشگاه صنعتی شاهرود خبر داد.

احمد خدابخشیان گفت: این مسابقات در سه بخش پژوهشی شامل مقالات قرآن و عترت، بخش کتبی شامل مفاهیم قرآنی و زندگانی 14 معصوم و بخش شفاهی شامل تحقیق، ترتیل، حفظ کل، 5 جزء، 10 و 20 جزء برگزار خواهد شد.

خدابخشیان افزود: مرحله دانشگاهی این مسابقات 24 تیر لغایت 5 مرداد در دانشگاه ها برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت qoran-shahroodut.ac.ir مراجعه، یا با ایمیل qoran@shahroodut.ac.ir و شماره تلفن های 3390253-0273، 3394518 دبیرخانه مسابقات، معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود تماس بگیرند.

به گفته وی، این مسابقات قرآنی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود.