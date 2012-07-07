مقام اول مسابقات کشوری قرآن به دانش آموز فارسی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سی امین دوره مسابقات قرآن ونهج البلاغه دانش اموزان پسر سراسر کشوردراصفهان به کار خود پایان داد.

در این رقابتها که در رشته های حفظ، تفسیروقرائت قرآن ونهج البلاغه برگزار شد، سیدعلی رضا حسینی دانش آموز پایه دوم راهنمایی استان فارس مقام اول این مسابقات رادررشته تفسیراز آن خود کرد.

آرین محزون دیگر دانش آموز استان فارس در پایه اول راهنمایی توانست مقام سوم رشته تفسیرقرآن را بدست آورد.

در این مسابقات حبیب ا... مصدق دانش آموز پایه اول متوسطه استان فارس نیزمقام چهارم رشته نهج البلاغه را از آن خود کرد.

سی امین دوره مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان سراسر کشور با حضور 1100 نفردانش آموز پسر از حافظان و قاریان برتر و منتخبین نهج البلاغه کشوری در اصفهان به کار خود پایان داد.

قهرمانی تیم فوتسال دانش آموزان دختر راهنمایی فارس در مسابقات کشوری

بیست وچهارمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در رشته فوتسال به پایان رسید.

تیم فوتسال دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی این استان در بیست و چهارمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی کشور خوش درخشیدند.

عباس حاجی زاده رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس در این خصوص اظهار داشت: در این مسابقات که به میزبانی استان یزد درحال برگزاری است، تیم فوتسال دختران راهنمایی فارس با کسب پیروزی 4 بر 1 در مقابل تیم خوزستان در فینال این دوره از مسابقات عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

خانم ها شعله سلطانی به عنوان مربی و نگین پاکدل به عنوان کمک مربی و سرپرست، این تیم را همراهی کرده اند.

مهلت ثبت نام دانش آموزان راهنمایی و متوسطه تمدید شد

مهلت ثبت نام دانش آموزان در مدارس راهنمایی و متوسطه سراسراستان فارس تا پایان تیرماه تمدید شد.

محمدخلیل عسکری دبیر ستاد ثبت نام مدارس اداره کل آموزش و پرورش فارس با اعلام مطلب فوق افزود: براساس اعلام قبلی دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه تا 15 تیر ماه فرصت داشتند در یکی از مدارس استان ثبت نام کنند که این مهلت تا پایان تیرماه تمدید می شود.

وی اضافه کرد: دانش آموزان دوره تحصیلی متوسطه برای ادامه تحصیل در دبیرستانها، هنرستانها و مراکز کاردانش تا پایان تیرماه فرصت دارند با مراجعه به مدارس نسبت به انتخاب رشته مورد نظر خود اقدام کنند.

عسکری همچنین از دانش آموزان پایه اول دبیرستان درخواست کرد همزمان با ثبت نام، برگه هدایت تحصیلی خود را به مدیرمدرسه مربوطه ارائه دهند.

والیبالیست های دختر فارس بر سکوی سوم کشور

مسابقات والیبال دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی سراسر کشور در یزد به پایان رسید.

بر این اساس تیم والیبال دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی این استان در بیست و چهارمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی کشور موفق به کسب عنوان سومی این مسابقات شد.

عباس حاجی زاده رئیس اداره تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس در این خصوص اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی کشور که به میزبانی استان یزد درحال برگزاری است تیم والیبال دختران راهنمایی فارس با کسب پیروزی در مقابل تیم شهرستان های تهران در دیدار رده بندی این دوره از مسابقات عنوان سومی را به خود اختصاص داد.

خانم ها فرحناز معمارزاده به عنوان مربی و زهرا اکبرزاده به عنوان کمک مربی و سرپرست ، این تیم را همراهی کرده اند.

تیم آمادگی جسمانی دختران مقطع راهنمایی فارس قهرمان کشور شد

مسابقات آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی سراسر کشور در یزد به پایان رسید.

تیم هشت نفره آمادگی جسمانی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی این استان در بیست و چهارمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی کشور موفق به کسب عنوان قهرمانی این مسابقات شد.

محمد جعفری معاون تربیت بدنی وسلامت آموزش و پرورش فارس در این خصوص اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی کشور که به میزبانی استان یزد درحال برگزاری است، تیم آمادگی جسمانی دختران فارس با کسب سه هزار و 742 امتیاز رتبه اول را بدست آورد.

جعفری گفت: پس از تیم فارس تیمهای تهران وهمدان رتبه های دوم وسوم را کسب کردند.

معاون تربیت بدنی آموزش وپرورش فارس گفت: در این رقابتها در موادانفرادی نیز خانمها شیدا آذرنیوشان وفاطمه سادات هاشمی نوبندگانی توانستند رتبه اول وسحر رفیعی مقام دوم را کسب کنند.

جعفری گفت: زهرا نعمت اللهی وزینت رحمانیان به عنوان مربی وسرپرست تیم فارس را همراهی کردند.

بیست وچهارمین دوره مسابقات ورزشی دختران مقطع راهنمایی در یزد به پایان رسید.

کسب رتبه اول دبیر فیزیک استان فارسی

جشنواره کشوری تدریس فیزیک مبتنی بر ICT در درس فیزیک 1 به میزبانی شهر گرگان برگزار شد.

بر این اساس مجید رعنایی پور از دبیران فیزیک استان فارس موفق به کسب رتبه اول کشوری در جشنواره مذکور شد.

این جشنواره از 10 تا 12 تیرماه به میزبانی گرگان برگزار شده بود.