آتش خشکسالی به جان انبار غله لرستان/ دشتهای تشنه بر ساحل سیمره!

به گزارش خبرنگار مهر، امسال یکی از شدیدترین خشکسالیها در شهرستان کوهدشت رخ داد و کاهش بارشها و همچنین به موقع نبودن بارندگیها خسارات زیادی به انبار غله استان لرستان وارد آمد.

هجوم خشکسالی به پهنه شهرستان کوهدشت آنچنان وحشی بود که نه تنها اجازه بارش را از آسمان گرفت که آب جاری بر سینه بیشتر سرچشمه ها و رودخانه های این شهرستان را نیز خشکاند.

روند خشکسالی در این شهرستان به گونه ای است که بر دشت وسیع کوهدشت به بسترهای خاکی بسیاری برمی خوریم که روزگاری مسیر مواج رودخانه هایی بوده اند و در این اواخر به رودخانه هایی فصلی تبدیل شده بودند و اما رفته رفته حضور خشکسالی های متعدد و کمبود بارش، دهان خیسشان را چندسال است خشکانده و حتی بهار هم سیلی بر ماسه های داغشان روان نکرده است.

اینجا شهرستان کوهدشت است؛ دشتی بزرگی که میان حلقه دو رودخانه مواج سیمره و کشکان، بی آبی را فریاد می زند. دو رودخانه ای که شتابان از این سو و آن سوی دشتهای تشنه این شهرستان می گذرند تا خود را به سدها و باغ های آباد استانهای پایین دست برسانند.

با این حساب کوهدشت را باید سرزمین خشک میانرودان نامید. سرزمینی که سالهاست پشت وعده و وعیدهای مسئولان مبنی بر جاری شدن آب سد معشوره بر دشت هایش، سینه می سوزاند.

این روزها با خشک شدن رودخانه ها، چشمه ها و حتی چاههای آب دشت کوهدشت دیگر رمقی برای اراضی و باغات کشاورزی باقی نمانده است.

رودخانه مادیان رود که از میان چند روستای ضرونی می گذشت، یکی از این نمونه هاست که تا چند سال پیش بستر چشمه ها و بازی ماهی ها و آب تنی گردشگران بود که ناگهان به مسیری خشک تبدیل شد و آرزوی باغداران و برنج کاران آن منطقه را به یاس بدل کرد.

همچنین از قربانیان فاجعه خشکسالی در کوهدشت سراب بزرگ زلال و پرآب "کاکیزه اولاد قباد" در 20 کیلومتری شمال کوهدشت است که از پای درختان کهن و سر به آسمانی می گذشت که سایه سارشان تفرجگاه طبیعت گردان و مسافران بود و می رفت تا در پایین دست هکتارها زمین کاشته را سیراب کند و حال خشک خشک، تنها ردی از آن به جای مانده است.

و اما روند خشکسالیها این روزها در فصل برداشت محصول بیش از هر قشری کشاورزان را درگیر و مایوس کرده است به طوریکه برآیند محصول امسال چیزی جز آه و حسرت برای کشاورزان نبود.

یکی از کشاورزان که در حال دروکردن گندم خود با "داس" است، می گوید: محصول امسال آن قدر نبود که آن را با کمباین جمع آوری کنیم چون فروش تمام محصول به اندازه هزینه مزد کمباین نمی شد و به همین خاطر مجبور شدم به روش سنتی عمل کنیم و با همکاری اعضای خانواده نسبت به برداشت محصول اقدام کنیم.

کشاورز جوان نگاهش را به انتهای زمین زرد می دواند و همراه آهی سوخته ادامه می دهد: تازه این اول کار است؛ کار حمل و خرمنکوب محصول مانده و زحمت بسیاری برای آنچه خشکسالی به جا گذاشته در پیش است.

چیزی که بیش از خشکسالی آزاردهنده است، تحمل دستهای پینه بسته دخترانیست که زیر آفتاب داغ تیرماه، با تیزی داسها به جنگ خشکسالی آمده اند و کنار اندوه مردان خانواده خوشه های بی دانه را درو می کنند.

به هر روی این روزها خشکسالی نه تنها مزارع کشاورزان را خالی کرده بلکه معیشت این قشر را نیز در معرض تهدید قرار داده است به طوریکه کشاورزان کوهدشتی بر اثر خشکسالی شدید نتوانسته اند وام های کشاورزی خود را به موقع پرداخت کنند که این امر مشکلاتی را برای بانک کشاورزی و کشاورزان به وجود آورده است.

نماینده کشاورزان کوهدشتی در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: طوماری از امضای تمامی کشاورزان را به استانداری لرستان ارسال کرده ایم که در این طومار که به امضای مسئولان کوهدشت نیز رسیده، از مسئولان استانی خواسته شده است ترتیبی اتخاذ کنند که بانک از گرفتن سود وامهای معوقه چشم پوشی کند.

امرایی با بیان اینکه چند سال است که خشکسالی در شهرستان کوهدشت بیداد می کند، ادامه می دهد: بسیاری از کشاورزان نمی توانند تسهیلات خود را پرداخت کنند که انتظار ما از مسئولان این است که با دادن تسهیلات جدید کمک کنند تا بتوانیم وامهای معوقه را پرداخت کنیم.

وی با بیان اینکه 90 درصد معیشت مردم کوهدشت به کشاورزی وابسته است، می گوید: کمبود محصول باعث می شود پولی در دست مردم نباشد و این تاثیری ویرانگر بر بازار این شهر خواهد گذاشت.

به هر روی مشکل خشکسالی در شهرستان کوهدشت بسیار جدی ست و اگر وضعیت به همین منوال پیش برود تا چند سال آینده دشت وسیع کوهدشت به برهوتی سوخته تبدیل خواهد شد.

با این تفاسیر از مسئولان انتظار می رود بررسی این مشکل جدی و حیاتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند چرا که دشت های بزرگ کوهدشت که سهم عظیمی از تولید غله کشور و استان لرستان را تامین می کرده حال در مسیر هجوم فاجعه خشکسالی قرار گرفته است و چاره اندیشی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

تلاش برای بهره برداری از سد بزرگ معشوره و مهار آبهای خارج شده از شهرستان کوهدشت یکی از خواسته های مردم این منطقه است که باید در مسیر آن گام برداشته شود.