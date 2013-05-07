حکایت اراضی سیراب از عطش/ رویای انارستان از سر "سیمره" پرید!

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته بود که مسئولان امر خبر از وعده ای دادند که امید را به حاشیه نشینان سیمره بازگرداند؛ امیدی که خیلی زود جای خود را به ناامیدی داد؛ قرار بود حاشیه سیمره انارستان شود و حال با کمبود اعتبارات اراضی دیم حاشیه رودخانه باید با عطش به سر کنند.

آب خروشان سیمره از سرچشمه بزرگ گاماسیاب و کوه های نهاوند سرچشمه می گیرد و پس از گذشتن از دهانه رویایی تنگه شیرز، به روستاهای شمال کوهدشت وارد می شود و می تواند بهترین منبع تامین آب بدون زحمت برای کشاورزی و باغداری منطقه باشد اما بدون استفاده می گذرد تا تنها خط مرزی دو استان ایلام و لرستان را مشخص کند.

این در حالیست که چند سالی است کشت کارانی از اصفهان با درک موقعیت منطقه به کنار رودخانه سیمره می آیند و با اجاره کردن زمین های اطراف آن به قیمتی نازل، هکتارها هندوانه برداشت می کنند.

حاشیه 53 کیلومتری سیمره و ظرفیت توسعه انارستانهای لرستان

در این راستا پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان" حاشیه سیمره اناری می شود" مردم منطقه را امیدوار کرد که بتوان از ظرفیت این رودخانه خروشان برای توسعه انارستانهای این شهرستان بهره برد؛ موضوعی که از سوی مسئولان جهاد کشاورزی کوهدشت مورد طرح قرار گرفت.

اما با گذشت چند ماه خبری از اجرای این طرح نشد و کسی قامت کوچک نهال درختی را برسینه ی سوخته ی این مسیر مشاهده نکرد و رودخانه خروشان سیمره همچنان بدون استفاده از کنار زمین های مرغوبی می گذرد که سال هاست به صورت دیم کشت می شوند.

زمین هایی که به طول 53 کیلومتر درحاشیه این رودخانه پرآب و درچندقدمی آن، چشم به راه بارش بارانی مانده اند تا دهان خشکیده از سال های خشکسالی شان را خیس کند.

این در حالیست که تنها پمپ های کوچک آبی می تواند آب رودخانه سیمره را در رگ هایشان جاری کند و این بستر آماده به باغ های بزرگ انار تبدیل شود. آبی که به سرعت از کنار تشنگی شان می گذرد تا خود را به سدها و باغ ها و زمین های استان های پایین دست برساند.

با این وضعیت اعتبارات "اناری شدن" حاشیه ی سیمره شدنی نیست

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر از دلایل ناکام ماندن این طرح خبر می دهد و می گوید: زمانی که خبر اجرایی شدن این طرح را اعلام کردیم، با توجه به وعده هایی بود که متولیان امر در راستای اختصاص اعتبار لازم برای اجرای این طرح داده بودند.

مرتضی ملکی از خوش بینی به تحقق وعده ها می گوید و ادامه می دهد: با طرح این موضوع بسیار خوشحال بودیم که حاشیه سیمره روزی به باغستان های بزرگ انار تبدیل شود تا هم از آب این رودخانه نهایت استفاده برده و هم عده زیادی از جوانان بیکار منطقه از این طریق به کار مشغول شوند.

ملکی به اما و اگرهای اجرای این طرح می رسد و می گوید: اجرای این طرح منوط به اختصاص هفت میلیارد تومان اعتبار است که امیدواریم در سفر پیش روی رئیس جمهوری به لرستان، این اعتبار در قالب طرح توسعه ی کشاورزی به شهرستان کوهدشت اختصاص یابد وگرنه با این وضعیت اعتبارات "اناری شدن" حاشیه ی سیمره شدنی نیست.

طرح "اناری شدن" سیمره چشم به راه سفر هیئت دولت

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت یادآور می شود که حاشیه ی رودخانه ی سیمره با شش هزار هکتار زمین و به طول 53 کیلومتر نیازمند خط انتقال برق در قالب 13 ایستگاه پمپاژ تامین آب است که امیدواریم با اجرای این طرح از هدر رفتن آب رودخانه ی سیمره جلوگیری شود و شاهد ایجاد باغات در حاشیه ی این رودخانه خروشان باشیم.

ملکی می گوید که تحقق این رویا اعتبار می خواهد و با دست خالی اجرای آن میسر نیست.

وی حرفهایش را اینگونه ادامه می دهد: حاشیه سیمره بسترآماده ای است برای اناری شدن و همه مسئولان لرستان باید تلاش کنند تا اعتبار مورد نیاز آن در سفر هیئت دولت تامین شود.

ملکی معتقد است که تبدیل این منطقه به انارستان می تواند در تامین انار لرستان و حتی کشور بسیار موثر باشد و یادآور می شود: سال هاست رودخانه پرآب سیمره بدون استفاده از مقابل چشم های ما می گذرد و در واقع آب آن هدرمی رود و ما هنوز نتوانسته ایم از آب رودخانه ای که متعلق به مردم ماست بهره بریم.

حفظ جایگاه جهانی انار لرستان و ضرورت اجرای یک طرح

بنابر این گزارش، رود سِیمَره یکی از رودهای غرب ایران است. این رود از سرشاخه‌های مهم رود کرخه است که از بلندی‌های برف‌گیر شمال غربی ایران سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرستانهای دره شهر و کوهدشت در محل پل گاومیشان به رودخانه کشکان پیوسته و رود کرخه را به وجود می‌آورد.

رودخانه سیمره قسمتی از مرز بین استان لرستان با استانهای کرمانشاه و ایلام را تشکیل می دهد و از رودخانه های خروشان غرب ایران زمین است.

این در حالیست که کشاورزان حاشیه رودخانه ی سیمره با وجود آب فراوان این رودخانه به کشت غلات به صورت دیم مشغول هستند و غفلت از ظرفیت این رودخانه خروشان سبب از دست رفتن این فرصت مهم برای توسعه باغداری در این شهرستان شده است.

از سوی دیگر شهرستان کوهدشت به عنوان قطب انار استان لرستان و تولید کننده یاقوت سرخ صادراتی ایران شناخته شده است؛ موضوعی که در طول سالهای اخیر نام انار لرستان را جهانی کرده است.

با این تفاسیر استفاده از ظرفیت رودخانه سیمره برای توسعه باغات انار استان لرستان فرصتی حیاتی برای تحول در معیشت مردم و اقتصاد منطقه است؛ فرصتی که نباید به راحتی از کنار آن عبور کرد.

در این راستا متولیان امر باید با وقوف بر اهمیت اجرای طرح انارستان در حاشیه 53 کیلومتری رودخانه سیمره زمینه تبدیل استان لرستان به قطب انار ایران را فراهم سازند؛ طرحی که در صورت تحقق می تواند علاوه بر کاهش نرخ بیکاری در منطقه، صادرات انار لرستان - به عنوان یاقوت سرخ ایران - را رونق دهد.

به نظر می رسد تعلل در اجرای این طرح فرصت سوزی دیگر در حوزه کشاورزی و باغداری استان حاصلخیز لرستان است؛ استانی که در زمینه تولید انواع میوه و محصولات کشاورزی جایگاه درخور و شایسته ای دارد و حفظ این جایگاه نیازمند اجرای طرح های توسعه ای است.