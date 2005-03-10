دارو دسته نيويوركي در دوره جديد شب فيلمنامه

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دارو دسته نيويوركي، محصول سال 2001 بوده و فيلمنامه آن توسط جي.كاكس به نگارش در آمده است.

اين فيلم در سانس هاي 14، 30/16، 19 روز ياد شده در سالن كوچك حوزه هنري، واقع در تقاطع خيابان حافظ و سميه به نمايش گذاشته مي شود.

گفتني است كه در دوره جديد برنامه شب فيلمنامه، هر روز يك فيلم اكران مي شود و علاوه بر "دارو دسته نيويوركي" فيلم هاي ديگري شامل شيرهاي دست دومي، ملاقات با والدين، نشانه ها، تاريخ مجهول آمريكا، كلاهبرداران، كارآموز، جنايت هاليوودي و رونيكا گنورين، ضريب هوش، به نام پدر و پايان هاليوودي، به نمايش گذاشته مي شوند.