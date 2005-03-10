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۲۰ اسفند ۱۳۸۳، ۱۳:۰۳

دارو دسته نيويوركي در دوره جديد شب فيلمنامه

دوره جديد برنامه شب فيلمنامه حوزه هنري با نمايش فيلم "دارو دسته نيويوركي" ساخته مارتين اسكورسيزي از روز جمعه 21 اسفندماه جاري آغاز خواهد شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، دارو دسته نيويوركي، محصول سال 2001 بوده و فيلمنامه آن توسط جي.كاكس به نگارش در آمده است.

اين فيلم در سانس هاي 14، 30/16، 19 روز ياد شده در سالن كوچك حوزه هنري، واقع در تقاطع خيابان حافظ و سميه به نمايش گذاشته مي شود.

گفتني است كه در دوره جديد برنامه شب فيلمنامه، هر روز يك فيلم اكران مي شود و علاوه بر "دارو دسته نيويوركي" فيلم هاي ديگري شامل شيرهاي دست دومي، ملاقات با والدين، نشانه ها، تاريخ مجهول آمريكا، كلاهبرداران، كارآموز، جنايت هاليوودي و رونيكا گنورين، ضريب هوش، به نام پدر و پايان هاليوودي، به نمايش گذاشته مي شوند.

 

کد مطلب 164495

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