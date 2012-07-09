تعزیرات حکومتی زمینه ایجاد آرامش در بازار است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد بشیری در مراسم افتتاح نخستین اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پاکدشت که عصر دوشنبه با حضور نظرعلی حاجی پاشا مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، قربانعلی مقبلی فرماندار و حجت الاسلام حسن لزومی نماینده ولی فقیه در محل فرمانداری شهرستان پاکدشت برگزارشد، افزود: ایجاد التهاب در بازارهدفی است که دشمنان نظام جمهوری اسلامی دنبال می کنند و اصناف می توانند با ایجاد آرامش در بازار، آنان را در دستیابی به اهداف خود ناکام بگذارند.

وی بیان داشت: به دلیل وسیع و پیچیده بودن مفهوم تنظیم بازار، تعریف واحدی از آن وجود ندارد و در یک تعریف ساده و کلی، تنظیم بازار شامل ایجاد یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت ‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان و حمایت از مصرف‌ کنندگان است.

نقش اداره تعزیرات حکومتی بی بدیل است

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس این تعریف مشاهده می شود که متغیرهای زیادی همچون تولید، مصرف، الگوی مصرف، سرمایه گذاری و ... بر تنظیم بازار تأثیرگذار هستند و در این میان، نقش اداره تعزیرات حکومتی بی بدیل است.

وی اضافه کرد: دستگاهها و متولیان امر متعددی به دلیل وسیع بودن حوزه تنظیم بازار بر عملکرد آن تأثیرگذار هستند که اگر نظام تولید، تأمین و توزیع در کنار یکدیگر به خوبی عمل کنند، آنگاه تنظیم بازار پویا دست یافتنی خواهد بود.

اصناف باید در برابر تهدیدات اقتصادی دشمنان ایستادگی کنند

بشیری گفت: به همین دلایل است که صنوف مختلف نقش تعیین کننده ای در کنترل بازار دارند و اصناف باید با کمک به تعدیل بازار، در برابر تهدیدات دشمنان نظام ایستادگی کنند.

وی افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی سعی دارند با اعمال تحریمهای اقتصادی، به اهداف شوم خود دست یابند و ایران اسلامی را تضعیف کنند.

نماینده پاکدشت در مجلس شورای اسلامی به افتتاح اداره تعزیرات حکومتی این شهرستان نیز اشاره ای داشت و عنوان کرد: آغاز فعالیت اداره اصناف در شهرستان پاکدشت یکی دیگر از خدمات دولت دهم به مردم این شهرستان است که زمینه خدمتگزاری به اصناف و شهروندان پاکدشتی را فراهم می آورد.

وی ادامه داد: پیش از افتتاح این اداره، اصناف شهرستان پاکدشت مجبور بودند که برای کارهای روزمره و مرتبط خود به شهرستان ورامین مراجعه کنند که این امر مشکلاتی را برای افراد به همراه داشت.

بشیری بیان داشت: شروع فعالیت اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پاکدشت، زمینه خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم را فراهم می کند و در ثبات بازار این منطقه نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.