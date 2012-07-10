رسول علی اشرفی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح جامع کاهش آلودگی هوا در پایتخت و 7 کلانشهر کشور اظهار داشت: در این راستا ساماندهی واحدهای صنعتی آلاینده در استان تهران در سال جاری در دستور کار قرار دارد.

مدیر کل محیط زیست استان تهران با بیان اینکه این مرکز مسئولیت کارگروه کاهش آلودگی هوا را بر عهده دارد، گفت: یکی از اقداماتی که در سال جاری در اولویت قرار دارد موضوع ارتقای پایش آلاینده های محیطی با تأکید بهره وری فناوری های پیشرفته، بسترسازی مخابراتی، سیستم های نرم افزاری و و توجه به سیستم های پایش لحظه ای کارخانجات است.

وی افزود: همچنین نصب فیلترهای مناسب و سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی یکی دیگر از اقداماتی است که در راستای رفع آلایندگی صنایع بزرگ انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری- قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست نیز پیش از این از رفع آلایندگی 50 درصد صنایع آلاینده کشور در سال جاری خبر داده بود.

قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: بر اساس پایش و ارزیابی سازمان محیط زیست در سراسر کشور 4 هزار و 157 صنعت آلاینده بزرگ و متوسط در کشور شناخته شده است که با برنامه ریزی، پیگیری و اقدامات زیربنایی سازمان محیط زیست از هزار و 388 واحد صنعتی در کشور رفع آلودگی شده است و به صنعت پاک تبدیل شد.

