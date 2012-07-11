پیمان ادیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ایران آمار دقیق و مشخصی بیماران مبتلا به کبد چرب وجود ندارد، بهطوری که در جامعهکنونی به سبب تغییر سبک زندگی و عدم تحرک و همچنین خوردن غذاهای آماده،چاقی در حال افزایش است.
وی ادامه داد: دلیل بیماری کبد چرب غیر الکلی نامشخص است و بیشتر در بیماران دیابت، افراد چاق و بیماران مقاوم به انسولین، هیپوتروئیدی دیده میشود.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: کبد چرب غیر الکلی را ناشی از تجمع نوعی چربی یا تریکلیسرید داخل سلولهای کبدی است که این تجمع در داخل سلولهای کبدی به تدریج میتواند سبب التهاب و از بین رفتن بافت کبدی و جانشین شدن بافت فیبروز به جای سلولهای کبدی شود که به آن Nash چاقی نیز گفته میشود.
وی تاکید کرد: از 70 درصد از مردم مبتلا به Nash چاقی هستند، به طوری که در حدود 70 درصد از این بیماران به دیابت نوع 2 و 20 تا 80 درصد این بیماران افزایش چربی خون یا کلسترول دارند.
ادیبی از وجود انجمن حمایت از بیماران کبدی و هپاتیتی امید اصفهان خبر داد و اضافه کرد: این انجمن پنجشنبهآخر هر ماه، کنفرانسی را برای آموزش و آشنایی هر چه بیشتر پزشکان و پرستاران با بیماریهای کبدی و هپاتیتی برگزارمیکند.
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