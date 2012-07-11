به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شرق در برابر غرب» نوشته دیمیتری شلاپنتوف نویسنده آمریکایی روسی‌تبار و استاد تاریخ و علوم سیاسی دانشگاه ایندیانا با ترجمه ارسطو میرانی مجوز نشر را دریافت کرد.

این کتاب در واقع زندگینامه تمیستوکلس سردار آتنی و فاتح جنگ‌های سالامیس (نبرد میان ایرانیها و یونانی‌ها) است.

تمیستوکلس پسر نئوکلس و سیاستمدار و سردار پرنفوذ آتن بود. او با تقویت نیروی دریایی آتن پیش از حمله خشایارشا، نقش بزرگی در شکست ایرانیان در نبرد سالامیس داشت. تمیستوکلس همچنین فرمانده آتنی‌ها در نبرد ترموپیل بود.

کتاب «شرق در برابر غرب» در واقع روایتی ادبی - تاریخی از جنگ‌های سالامیس و ماراتن است که در 222 صفحه به زیر چاپ رفته و به زودی از سوی انتشارات مروارید راهی بازار می‌شود.