سند ثبت جهانی قره کلیسا تحویل استاندار آذربایجان غربی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده در حاشیه برگزاری آیین های مذهبی کلیسای طاطائوس مقدس ( قره کلیسا) چالدران که با حضور هزاران نفر از ارامنه ایران و دیگر کشورهای جهان برگزار شد سند ثبت جهانی قره کلیسا را تحویل گرفت.

وی در این مراسم اظهار داشت: برگزاری آیین های مذهبی کلیسای طاطائوس مقدس ( قره کلیسا) نماد و نشانه ای از دوستی و مودت جهانیان است.

کمیته میراث جهانی یونسکو، در سی‌ و دومین اجلاس خود، رای نهایی این کمیته را برای ثبت جهانی قره کلیسا اعلام و این اثر را به‌عنوان نهمین اثر جهانی ایران در یونسکو معرفی کرد.

جمهوری اسلامی ایران تاکنون موفق شده 8 اثر تخت‌جمشید، تخت‌سلیمان، میدان‌ نقش‌جهان، پاسارگاد، چغازنبیل، بم و منظر فرهنگی ‌آن، سلطانیه و بیستون را در فهرست آثار جهانی یونسکو به ثبت برساند.

به روایت ارامنه قره کلیسای چالدران از قدیمی ترین کلیساهای جهان است که مقبره طاطائوس مقدس یکی از حواریون حضرت عیسی مسیح در آن قرار دارد.

همه ساله در فصل تابستان گروه های کثیری از ارامنه ایران و جهان برای زیارت مرقد طاطائوس مقدس و انجام آیین های کلیسایی از اقصی نقاط عالم به چالدران سفر می کنند و ضمن انجام آیین های مذهبی از قبیل عشای ربانی، غسل تعمید و ذبح قربانی بین سه تا پنج روز در این مکان اقامت می کنند.

قره کلیسا در 15 کیلومتری شمال غرب شهرستان چالدران و در یک منطقه کوهستانی واقع شده که به دلیل استفاده از سنگ های تراشدار سیاه در بنای اولیه آن به قره کلیسا مشهور شده است.

به نوشته منابع تاریخی ارامنه و دیگر فرقه های مسیحیت طاطائوس مقدس برای تبلیغ آیین مسیحیت از سرزمین های روم به قلمرو دولت ایران مهاجرت کرده که پس از مدتی تبلیغ در این مکان به شهادت رسیده است.

اواخر قرن سوم میلادی بر سر مزار وی کلیسایی ساخته شده این کلیسا بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته و در نهایت در قرن 17 میلادی کلیسای کوچکی با استفاده از سنگ های سیاه ترشدار در کنار مزار طاطائوس مدس ساخته شده که در قرون بعدی اجزای دیگری با استفاده از سنگ های سفید آهکی تراشدار به بنای اولیه افزوده شده است.

در نمای بیرونی قره کلیسا تصاویری از روحانیون مسیحی که در این کلیسا خدمت کرده اند، همراه با کتیبه هایی به خط و زبان ارمنی بر روی سنگ نماها نقش بسته است.