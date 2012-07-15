سینمای کودک و نوجوان محمدعلی طالبی در یک کتاب بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجموعه با محور قرار دادن سینمای کودک و نوجوان سعی شده ابتدا به مسیری که سینمای ایران در این بخش طی کرده است پرداخته شود و سپس با معرفی محمدعلی طالبی، یکی از فیلمسازان مطرح و موفق در سینمای کودک و نوجوان ایران، آثار او به طور جداگانه معرفی و مورد بحث قرار گیرد.
در این کتاب درباره طالبی صحبت میشود؛ فیلمسازی که در بیان روایتهایش نگاهی صادقانه و شریف به قهرمانانش دارد و مایه مشترک آثارش امید به آینده است.
او سینمای کودک را در قالبهای مختلفی چون عروسکی، زنده و واقعگرا و مستند - داستانی تجربه کرده و آثارش جوایز بینالمللی زیادی را به افتخارات جهانی سینمای ایران افزودهاند.
اما در هر شیوه، نگاه و هدفش کودک و نوجوان و دنیای پیرامون اوست؛ گاهی برای او ساخته است و گاهی درباره او. طالبی از عواملی سخن میگوید که آرامش روانی و اجتماعی این گروه سنی را دستخوش بحران میکند و نسبت به آنها هشدار میدهد.
این کتاب شامل چند گفتگو از جمله گفتگوی مزدا عباسی با هوشنگ مرادی کرمانی و محمدعلی طالبی است. این گفتگوها ویژه همین کتاب تهیه شدهاند و پیش از این جایی منتشر نشده است.
در این کتاب هشت فیلم از کارنامه سینمایی طالبی در این مجموعه بررسی شده است. مجموعه تلویزیونی گل پامچال هم به دلیل مشابهت مضمونی و محتوایی با موضوع این مجموعه در کنار این هشت اثر قرار گرفته تا نگاهی کامل تر نسبت به دنیای فیلمساز به دست آید.
کودک و نوجوان در قاب سینمای ایران، کتاب بهانهای برای دوستی، من حرفی دارم که فقط بچهها باور میکنند، سینمای کودک و نوجوان به روایت محمد علی طالبی، یک فیلک یک تجربه، مجموعه تلویزیونی گل پامچال و ...بخشهای مختلف کتاب هستند.
این کتاب 220 صفحهای به قیمت 4500 تومان عرضه شده است.
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