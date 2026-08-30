به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسش یکی از شهروندان درباره نحوه دریافت سند مالکیت برای ملک قولنامه‌ای و مطالبه «مادر سند» از سوی دبیر هیئت اداره ثبت، توضیح داد که منظور از مادر سند یا بنچاق، مدرک مالکیت رسمی مالک اولیه ملک است و در صورت در دسترس نبودن این مدرک، امکان ارائه استشهادیه محلی برای معرفی مالک رسمی اولیه وجود دارد.

وی در تشریح این موضوع اظهار کرد: صدور رأی هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، مستلزم احراز تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی و بررسی سلسله ایادی معاملاتی تا مالک یا مالکان رسمی اولیه است.

قویدل افزود: کارشناس منتخب هیئت و سپس اعضای هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف، تمامی قولنامه‌ها یا مبایعه‌نامه‌های عادی متقاضی را بررسی می‌کنند. این مبایعه‌نامه‌های عادی در نهایت به مدرک خریداری ملک از یک مالک رسمی ختم می‌شوند؛ یعنی شخصی که پیش از این در پلاک ثبتی ملک مورد نظر، مالکیت رسمی داشته است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: به مدرک مالکیت این مالک رسمی، اصطلاحاً «مادر سند» یا «بنچاق» گفته می‌شود.

وی با بیان اینکه نام مالک رسمی اولیه در رأی هیت و آگهی منتشرشده پس از صدور رأی نیز ذکر می‌شود، گفت: بنابراین اگر متقاضی در مدارک خود نام مالک رسمی اولیه و مدرک مالکیت رسمی وی را قید نکرده باشد، اداره ثبت محل از متقاضی، مادر سند یا بنچاق اولیه را مطالبه می‌کند.

قویدل در ادامه درباره شرایطی که متقاضی به مدارک مالکیت مالک رسمی اولیه دسترسی ندارد، اظهار کرد: اگر در مدارک مالکیتی یک یا چند قولنامه عادی و مدرک مالکیت مالک رسمی اولیه در دسترس نباشد، اما متقاضی مطمئن باشد مالک رسمی اولیه پلاک ثبتی چه شخص یا اشخاصی بوده‌اند، می‌تواند با استشهادیه محلی این موضوع را اعلام و گواهی کند.

وی افزود: چنانچه تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی برای هیئت محرز شود، هیئت می‌تواند پس از انجام تحقیقات محلی و عنداللزوم بررسی از مطلعان محلی یا شهادت شهود، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.