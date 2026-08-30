خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: کرانه باختری طی روزهای اخیر شاهد موج جدیدی از حملات شهرک‌نشینان بوده است؛ حملاتی که در دست‌کم ۷ منطقه گزارش شده و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ۱۳ زخمی بر جای گذاشته است. در همین حال، هشدارهای مقام‌های امنیتی رژیم صهیونیستی درباره احتمال «خارج شدن اوضاع از کنترل» نشان می‌دهد که نگرانی درباره پیامدهای این روند تنها به طرف فلسطینی محدود نیست و در داخل ساختار سیاسی و امنیتی اسرائیل نیز افزایش یافته است.

موج حملات در کرانه باختری

در روستای قُصره در جنوب نابلس، ده‌ها شهرک‌نشین به یک خانه فلسطینی در منطقه رأس‌العین حمله کردند و با پرتاب سنگ و استفاده از گاز اشک‌آور، شماری از ساکنان را زخمی کردند. سه خانواده فلسطینی در این منطقه نیز برای بیست‌ویکمین روز متوالی در محاصره قرار دارند و نیروهای ارتش اسرائیل دسترسی به خانه‌های آنان را محدود کرده‌اند. هلال احمر فلسطین نیز اعلام کرده است که شهرک‌نشینان هنگام تلاش یک آمبولانس برای رسیدن به یکی از خانه‌های محاصره‌شده، به این خودرو حمله کرده‌اند.

هم‌زمان در روستای جالود، شهرک‌نشینان به یک خانواده فلسطینی و دو خبرنگار خارجی حمله کردند که در جریان آن چند نفر زخمی شدند. در مناطق دیگری از کرانه باختری از جمله عرابه، رابا، المُغَیّر و برقا نیز حملات و اقدامات نظامی گزارش شده است. در المُغَیّر، شهرک‌نشینان با حمایت نیروهای ارتش اسرائیل به بخش‌هایی از روستا حمله کردند و تلاش کردند وارد یکی از خانه‌ها شوند. نیروهای اسرائیلی نیز با شلیک گاز اشک‌آور به فلسطینیان واکنش نشان دادند.

در همین منطقه، ارتش اسرائیل از شامگاه جمعه ورودی اصلی روستا را بسته و رفت‌وآمد ساکنان را محدود کرده است. وزارت خارجه فلسطین می‌گوید این روستا حدود ۲۰ روز است که تحت محاصره قرار دارد و ساکنان تنها حدود دو ساعت در روز امکان رفت‌وآمد دارند. در برقا نیز شهرک‌نشینان به فلسطینیان و کشاورزان حمله کردند و یک خودرو را تخریب کردند.

هشدارهای امنیتی در تل‌آویو

هم‌زمان با افزایش این حملات، رسانه‌های اسرائیلی نیز درباره پیامدهای امنیتی آن هشدار داده‌اند. شبکه ۱۵ تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرده است که کرانه باختری در «آستانه انفجار» قرار دارد و ارتش اسرائیل در معرض از دست دادن کنترل بر اوضاع است.

شبکه ۱۳ اسرائیل نیز از ثبت ۷۰ مورد درگیری و خشونت مرتبط با شهرک‌نشینان خبر داده و گزارش کرده است که نهادهای امنیتی نسبت به احتمال گسترش درگیری‌ها در کرانه باختری هشدار داده‌اند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل همچنین نگران تلاش برخی جریان‌های سیاسی برای کشاندن نیروهای نظامی به درگیری‌های گسترده در کرانه باختری پیش از انتخابات است؛ موضوعی که از نگاه نهاد نظامی می‌تواند ارتش را به یکی از طرف‌های درگیری تبدیل کند. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که حملات شهرک‌نشینان و عملیات نظامی ارتش اسرائیل هم‌زمان در مناطق مختلف کرانه باختری ادامه دارد و به گفته منابع فلسطینی، این روند به ایجاد کانون‌های جدید درگیری منجر شده است.

نتانیاهو و هرتزوگ؛ محکومیت ظاهری برای مهار بحران

گسترش حملات شهرک‌نشینان واکنش مقام‌های ارشد اسرائیلی را نیز به دنبال داشته است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ظاهر حملات شهرک‌نشینان در قُصره و جالود را محکوم و عاملان آنها را «تعداد اندکی از آشوبگران» توصیف کرد. نتانیاهو مدعی شد این افراد با نقض قانون و ایجاد مانع در فعالیت ارتش، به جایگاه اسرائیل در جهان آسیب می‌زنند و اعلام کرد برای بازداشت و محاکمه آنان اقدام خواهد شد. اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی نیز خشونت‌های رخ‌داده در قُصره را «خطرناک» و «عبور از خطوط قرمز» توصیف کرد و خواستار اقدام قاطع برای مقابله با آن شد. وزارت خارجه اسرائیل نیز این حملات را محکوم کرده و مدعی شده است که نیروهای ارتش و پلیس مرزی برای متوقف کردن خشونت شهرک‌نشینان به منطقه اعزام شده‌اند. اما در مقابل، ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل، مدعی شده است که این حملات صرفاً اقدامات خودجوش شهرک‌نشینان نیست و با «تشویق مستقیم» برخی مقام‌های سیاسی اسرائیل انجام می‌شود.

شهرک‌سازی؛ ضلع دیگر بحران

در کنار افزایش خشونت‌ها، روند گسترش شهرک‌سازی نیز در کرانه باختری ادامه دارد. در غرب الخلیل، انتقال خانواده‌های شهرک‌نشین به شهرک جدید «کرمیه یهودا» آغاز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این شهرک در میان مجموعه‌ای از شهرک‌های موجود و جدید قرار گرفته و به ایجاد پیوستگی جغرافیایی میان آنها کمک می‌کند.

اهمیت این روند صرفاً به ساخت یک شهرک جدید محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاد ارتباط میان مجموعه‌ای از شهرک‌ها می‌تواند به شکل‌گیری یک کمربند پیوسته شهرک‌نشینی در غرب و جنوب‌غرب الخلیل منجر شود. بر اساس گزارش منابع فلسطینی، شهرک‌های جدید در حال پر کردن فضاهای خالی میان شهرک‌های موجود هستند؛ روندی که می‌تواند جغرافیای منطقه را تغییر داده و ارتباط میان مناطق فلسطینی را دشوارتر کند. در همین چارچوب، کمیته مقابله با دیوار و شهرک‌سازی فلسطین اعلام کرده است که ارتش اسرائیل و شهرک‌نشینان تنها در ماه ژوئیه گذشته ۲۲۵۶ مورد حمله علیه فلسطینیان، زمین‌ها و اموال آنها انجام داده‌اند.

فشار بر آنروا ادامه دارد

در بخش دیگری از تحولات، اقدامات اسرائیل علیه نهادهای وابسته به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، آنروا، نیز ادامه یافته است. نیروهای اسرائیلی به مؤسسه آموزشی قلندیا در شمال قدس یورش برده، درهای آن را بسته و دوربین‌های نظارتی در داخل این مرکز نصب کرده‌اند. آنروا اعلام کرده است که نیروهای اسرائیلی هنگام ورود به این مرکز اقداماتی غیرقانونی انجام داده و بخش‌هایی از ساختمان را تخریب کرده‌اند.

مرکز آموزشی قلندیا از سال ۱۹۵۲ فعالیت می‌کند و طی بیش از هفت دهه به یکی از مراکز مهم آموزش حرفه‌ای برای آوارگان فلسطینی تبدیل شده است. بر اساس اظهارات مقام‌های فلسطینی، بیش از ۴۰ هزار فلسطینی از این مرکز فارغ‌التحصیل شده‌اند.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بحران در کرانه باختری دیگر صرفاً به افزایش حملات پراکنده شهرک‌نشینان محدود نیست؛ بلکه هم‌زمانی خشونت میدانی، عملیات نظامی، محدودیت رفت‌وآمد، گسترش شهرک‌سازی و فشار بر نهادهای فلسطینی، شرایطی را ایجاد کرده است که حتی نهادهای امنیتی اسرائیل نیز نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند.