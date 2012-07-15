نمایشگاه توانمندی های بهزیستی استان مرکزی در اراک گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز از هفته بهزیستی نمایشگاه توانمندی های اداره کل بهزیستی استان مرکزی با 13 غرفه به منظور ارائه توانمندی های جامعه معلولان و مراکز نگهداری جامعه هدف بهزیستی استان در مقابل اداره کل بهزیستی افتتاح شد.

در این نمایشگاه که از 25 تا 31 تیرماه صبح و عصر برای بازدید عموم دایر است مرکز خیریه جامع توانبخشی شبانه روزی اراک، مرکز سپهر روشن، انجمن حمایت از معلولان آسیب نخاعی اراک، جامعه آماری افراد آسیب نخاعی، مرکز توانبخشی بیماران مزمن طراوت و انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان امام علی(ع) آثار و توانمندی های خود را به نمایش گذاشته اند.

همچنین در این نمایشگاه آثار وتوانمندی های انجمن نگهداری بیماران آلزایمر امام رضا(ع)، مرکز نگهداری معلولان ذهنی پسر بالای 14 سال امام صادق(ع)، مرکز کنگره سیمرغ 100 و کنگره 60، اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره و مهدهای کودک تحت پوشش بهزیستی استان در معرض دید عموم قرار گرفته است.