فعالیت 2900 آژانس گردشگری در زمینه خروج مسافر از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر غمخوار در نشست هم اندیشی تورآوران ایران که عصر یکشنبه در ساختمان ارگ آزادی برگزار شد گفت: بیش از 3 هزار دفتر خدمات مسافرتی در کشور فعال است که تنها 110 آژانس در زمینه تورهای ورودی گردشگری فعال هستند.

وی افزود: در ایران همه کارها از جمله رزرو اتاق، حمل و نقل و... را کارگزاران انجام می دهند. همچنین از آنجایی که بحث خروج گردشگر از کشور امری ساده است شاهدیم که 2 هزار و 900 آژانس در زمینه خروج مسافر از ایران فعال هستند.

غمخوار ادامه داد: ما همیشه در سخنرانی هایمان می گوییم که جزء 5 کشور یا 10 کشور برتر دنیا ازنظر جاذبه گردشگری هستیم اخیرا نیز که یکی از مسئولان گفته است ما جزو 5 کشور برتر دنیا هستیم. من مخالف این نیستم که جزء برترینها هستیم یا نه، اما باید گفت چقدر مردم ایران و مردم دنیا از این جاذبه ها اطلاع دارند و کجاست مسافری که علاقه مند باشد به ایران سفر کند. بسیاری از اوقات باید به مردم جهان بگوییم که ما عراقی و افغانی نیستیم و کشور iran با iraq متفاوت است چون بسیاری تصور می کنند ما هنوز مانند عراقی ها و افغانی ها با گاری در خیابان رفت و آمد می کنیم.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی گفت: چطور به سفیر کشوری که مدام در تهران است بگوییم برای ورود گردشگر به ایران تلاش کند.

غمخوار افزود: یکی از رسالتهای عمده ما اصلاح تصور ذهنی گردشگران در هنگام ورود به ایران است. باید ثابت کنیم 525 پورشه در سال گذشته فروخته شده است و ما در ایران خودروهایی مانند مرسدس بنز و پورشه داریم.

وی افزود: باید به جهانیان بگوییم از لحاظ امید به زندگی جزو برترینها هستیم اما متاسفانه برخی از مطبوعات داخلی به تصورات نادرست بیگانگان دامن می زند. به عنوان مثال اعلام می کنند که هنوز در ایران بیماری سالک از بین نرفته به همین دلیل گردشگران حاضر نیستند به جایی بروند که از نظر بهداشتی مشکل دارد. حتی چند سال پیش حادثه ای برای یکی از گردشگران در هتل اتفاق افتاد. این مشکل با آنکه مدتهاست حل شده اما در بسیاری از سایتهای خارجی هنوز این مطلب نوشته شده است که به ایران سفر نکنید.

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی به تبلیغات گردشگری اشاره کرد و گفت: گاهی آنقدر بودجه برای تبلیغات صرف می کنیم اما یک دفعه در یکی دو سال هیچ خبری از تبلیغ جاذبه های گردشگری در رسانه ها نیست. فرآیند بازاریابی و تبلیغات در گردشگری نوسان دارد.

غمخوار به شرکت در نمایشگاههای بین المللی اشاره کرد و افزود: قرار بود که در 35 نمایشگاه بین المللی گردشگری حضور داشته باشیم اما تنها برخی از آنها محقق شده است.

وی گفت: باید در همه نمایشگاههای جهان شرکت کنیم مانند نمایشگاههای کشاورزی، پزشکی و... و جاذبه های گردشگری را در کنار این نمایشگاهها و جشنواره ها تبلیغ کنیم.

غمخوار افزود: در همه جای دنیا برای تشویق گردشگری سالی به نام توسعه گردشگری نامگذاری می کنند ولی ما هیچ وقت نتوانسته ایم این کار را انجام دهیم و متاسفانه در بسیاری از جاها ضد گردشگری عمل کرده ایم.