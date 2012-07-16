بررسی تصویرگری مذهبی/حضور شورای ملی هنر کره در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی بررسی تصویرگری مذهبی توسط انتشارات سروش برگزار می شود.

دکتر محسن پرویز نویسنده و کارشناس ارشدکتاب، سید صادق موسوی، کارشناس کتاب و کاظم طلایی تصویرگر کتاب، سخنران این نشست خواهندبود.

نشست بررسی تصویرگری مذهبی روز سه شنبه بیست و هفتم تیرماه از ساعت 15 تا 17 در سالن اجتماعات ساختمان سروش در تقاطع خیابان شهید مطهری و خیابان شهید مفتح برگزار خواهد شد.



فرهنگستان هنر میزبان اعضای شورای ملی هنر کره جنوبی

جمعی از اعضای شورای ملی هنر کره جنوبی که به ایران سفر کرده‌اند روز گذشته با حضور در فرهنگستان هنر ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این فرهنگستان با علی معلم دامغانی و اعضای شورای پژوهشی فرهنگستان دیدار کردند و به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، گروهی از کارشناسان شورای ملی هنر کره جنوبی (آرکو) با حضور در فرهنگستان هنر به بررسی و گفتگو پیرامون موضوعات مختلف پرداختند.

در این نشست، معلم، رییس فرهنگستان هنر،ضمن خوش آمد گویی به حاضران و شرحی کوتاه از فرهنگ و تمدن غنی ایران و لزوم توجه به فرهنگ غنی شرق و هنرهای بومی و منحصر به فرد ایرانی که در جهان نمونه و همتا ندارد، گفت : امیدورام در این سفر بتوانید از برخی شهرهای تاریخی و باستانی ایران دیدار کنید به ویژه شیراز و اصفهان که نمایانگر تمدن و فرهنگی دیرینه و غنی شرق و ایران به شمار می روند و قطعا می تواند برای شما جاذبه های فراوانی داشته باشد.



دکترکیم چان هیونگ؛ نماینده شورای ملی هنر کره جنوبی هم در این دیدار با بیان این که دو کشور ایران و کره ، دو تمدن بزرگ شرق هستند گفت : یکی از اهداف اصلی هیئت فرهنگی کره نزدیک کردن دو کشور به یکدیگر با محور هنر شرقی است.

وی با تاکید بر این که تاریخ ایران ، تاریخی بزرگ و قابل توجه است، ادامه داد : همکاری مشترک فرهنگی و هنری میان دو کشور می تواند دستاوردهای فراوانی داشته باشد.



عبدالرحیم فیروززاده؛ مدیرکل روابط بین الملل فرهنگستان هنر نیز در این نشست با اشاره به این که فرهنگستان هنر ظرفیت فراوانی برای بر قراری ارتباطات فرهنگی و هنری در سطح بین المللی دارد گفت : فرهنگستان هنر بر اساس این فلسفه به برقراری ارتباط با تمدن های دیگر از جمله تمدن کهن کره علاقه‌مند است چرا که هنر زبان جهانی است و هر کسی از هر قشر و طبقه و فرهنگ ملتی می‌تواند به وسیله آن گفتگو کند.



وی ادامه داد: در جهان پیچیده و رسانه ای کنونی که بر روی عنصر فردیت تاکید می شود، باید فضایی برای گفتگو بیابیم و بهترین روش گفتگو به زبان هنر است. وقتی دو طرف با هم به گفتگو می‌نشینند به طور طبیعی حادثه ای رخ می‌دهد که به آن مناسبات می‌گوییم و فرهنگستان هنر‌‌‌ بر انجام این مناسبات بر اساس احترام متقابل بر فرهنگ و هنر تاکید دارد و می‌توانیم نقشه راهی با همکاری و توافق طرفین تهیه کنیم که نشان دهنده برنامه‌ریزی‌های مشترک باشد.



وی گفتگو و تعامل بین هنر‌مندان دو کشور را اولین پلی دانست که باید در نهایت به تعامل بین مردم کوچه و بازار ختم شود تا دانش بین دو تمدن به آرامی راه شکوفایی را پیدا کند.



اردبیل میزبان مدیران هنری می شود



نشست مشترک معاونت امور هنری و مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری در استان اردبیل برگزار می‌شود.

در این نشست گزارشی از برنامه و وضعیت و مشکلات بخش هنر در استان ها در کارگروه های تخصصی ارائه می‌شود.

کارگروه هنرهای نمایشی، کارگروه هنرهای تجسمی، کارگروه موسیقی و کارگروه ساماندهی مد و لباس با حضور اعضای هر یک از این کارگروه ها تشکیل جلسه می‌دهند.

کارگروه آموزش هنر با حضور مسئولین آموزش استان ها و مدیر کل دفتر آموزش در مشهد مقدس تشکیل می شود و نتیجه آن برای طرح در نشست اصلی منعکس می‌گردد.



از فرم تا مفهوم؛ با حجم‌های 4 هنرمند در موسسه صبا



با گشایش نمایشگاه گروهی حجم و مجسمه، موسسه صبا میزبان آثار 4 هنرمند کشور در عرصه این هنر شد.

نگارخانه خیال نو موسسه صبا با ارائه 30 اثر در قالب حجم و مجسمه از محمد حاجی خان میرزایی، مهدی سلحشور، مینا طلایی و امینه کاظم زاده، میزبان علاقه مندان این هنر شد. در آثار ارائه شده توسط این 4 هنرمند، نوآوری هایی هم در رویکرد تکنیک و فرم و هم در نگرش مفهومی قابل تامل بود.

در قسمت ورودی نمایشگاه آثار امینه کاظم زاده و مینا طلایی به تماشا گذاشته شده است. این آثار عمدتا با متریال چوب در ترکیب بافت و حجم چوبی با عنوان گره ها و بافت ها فضایی یکسر فیگوراتیو-انتزاعی را به نمایش می گذارد. این آثار با نگاهی به تولد، مرگ و ابعاد معنوی و درونی انسان ارائه شده است. گره و بافت در این فضا یک نماد کلی است که به خود فیگورهای انسانی سرایت کرده و گره پیچ شدن آنها نمایی از پیچیدگی درون آدمی را به نمایش می گذارد.

در بخش دوم آثار مهدی سلحشور و محمد حاجی خان میرزایی تنوع بیشتری در استفاده از فرم و متریال دارد. در این آثار با تلفیق متریال های سخت مثل سنگ (از انواع آن: مرمر، گرانیت، تراورتن) با انحناها و زاویه بندی های موزون مواجهیم، که با نمایش این تضاد می کوشد تا تلاش این دو هنرمند را در تبدیل عناصر طبیعت به یک فرم جدید بصری و مفهومی نشان دهد. در این آثار همچنین نگاه هنرمندان را به دفرماسیون های هندسی می بینیم که با بازیافت سنگ و فلز قابلیت خود را در تبدیل آن به حجمی انعطاف پذیر ارائه کرده اند. آثار این بخش در سه قالب کلی فیزیکال-هندسی، انتزاعی-فیگوراتیو و طبیعت گرا تقسیم بندی می شوند.

برگزاری دومین پاتوق تخصصی عکاسی خانه عکاسان



دومین پاتوق تخصصی عکاسی خانه عکاسان ایران برگزار می شود.

دراین نشست افشین شاهرودی،علی آذرنیا کماری،محمد خادمیان،مهدی نوری مقدم،مهدی رحیمیان و...درباره مباحث تئوری و دانشگاهی عکاسی برای غلاقه مندان صحبت می کنند.

این نشست چهارشنبه 28 تیر ماه ساعت 19 الی 21 در گالری شماره 2 خانه عکاسان واقع در حوزه هنری برگزار می شود.

بوی ماه رمضان با برنامه بر آستان جانان در تهران می‌پیچد

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، ویژه برنامه بر آستان جانان از سوی سازمان فرهنگی و هنری شهر تهران با هدف ایجاد فضای معنوی در پایتخت، همراه با برپایی جشنواره نان و خرما و جشن روزه اولی‌ها برگزار می‌شود. کاروان‌های استقبال از ماه مبارک رمضان در تهران از تاریخ 29 تا 31 تیر ماه در سطح شهر و خیابان‌های مرکزی شهر حرکت خواهند کرد تا به این ترتیب فضای معنوی پایتخت برای ورود به ماه خداوند مهیا شود.

ویژه برنامه‌های بر آستان جانان در 22 بوستان پایتخت از ابتدای ماه رمضان آغاز خواهد شد که به مدت 17 شب در دو بخش قبل و بعد از اذان مغرب و در دو قالب برنامه صحنه‌ای و غرفه‌ای برگزار می‌شود، این برنامه‌ها طوری طراحی شده‌اند که تمام اعضای خانواده بتوانند از آن بهره‌برداری کنند، در واقع ویژه برنامه بر آستان جانان فرصتی معنوی برای گذران اوقات فراغت خانواده در ماه مبارک رمضان است.

ویژه برنامه کودک، اجرای سرود، معرفی مستبصرین -افرادی که تازه به دین اسلام مشرف شده‌اند- نمایش بچه‌های شهر رمضان، تولید و اجرای ترانه با صدای روزبه نعمت‌اللهی از جمله برنامه‌های بخش صحنه‌ای است که این برنامه‌ها با هماهنگی‌های انجام شده به صورت گردشی در مناطق بیست و دوگانه تهران در قالب ویژه برنامه بر آستان جانان برگزار می‌شود، همچنین ترتیل روزانه قرآن کریم، تلاوت مجلسی مصحف آسمانی به طور ویژه در قالب برنامه بر آستان جانان اجرا می‌شود.

بر اساس این گزارش، غرفه‌های کتاب، نجوم، مسابقات مکتوب و غرفه کتاب من ویژه کودکان از جمله غرفه‌های فعال در برنامه بر آستان جانان است که در غرفه کتاب هزار عنوان کتاب عرضه خواهد شد و در غرفه مسابقات مکتوب، علاوه بر مسابقه جدول قرآنی و مسابقه کتابخوانی رازهای آسمانی، مسابقه کوچکترین جدول متقاطع 9 حرفی با موضوع فضایل اخلاقی هر روز برگزار می‌شود و از برگزیدگان این مسابقه تجلیل خواهد شد.

غرفه‌های اصلاح نماز، پیام‌های قرآنی، پیک نور، مشاوره و پاسخگویی به سئوالات شرعی، جمع آوری کمک‌های مردمی، اجرای نمایش عروسکی، سرگرمی و بازی‌های کودکان، نقاشی‌های قرآنی، زندگی به سبک قرآن، غرفه‌های هنری با موضوعات خطاطی، منبت‌کاری، معرق، نقاشی و کاریکاتور، غرفه هنرهای جمعی و غرفه کتابت قرآن از دیگر غرفه‌های فعال در ویژه برنامه بر آستان جانان در مناطق مختلف پایتخت است.

تولید و توزیع بسته‌های افطاری به صورت منطقه‌ای، تولید کالاهای فرهنگی، اقدامات ویژه عید سعید فطر و برگزاری یازدهمین دوره تجلیل از پیشکسوتان و خادمان قرآنی شهر تهران همزمان با ولادت امام حسن مجتبی(ع) از دیگر برنامه‌های ماه مبارک رمضان از سوی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال جاری است.

ویژه برنامه سحرخیزان کوچک برای دخترهای 9 ساله و پسرهای 15 ساله در قالب ویژه برنامه‌های کودک و نوجوان بر آستان جانان اجرا خواهد شد، همچنین جشنواره نان و خرما در فرهنگسرای اندیشه برگزار و طی آن انواع خرماهای استان‌های مختلف کشور و نان‌های محلی، صنعتی و سنتی، همراه با کتب مرتبط با سلامت و تغذیه عرضه خواهد شد.

بر اساس این گزارش ویژه برنامه تلویزیونی افطار بر آستان جانان از شبکه پنج سیما با تاکید بر فضیلت اخلاقی صبر و حلم پخش می‌شود، به طور کلی هدف از اجرای این برنامه‌ها ایجاد فضای شادابی و نشاط معنوی با تأکید بر مبارک بودن این ماه، ایجاد یک جریان فرهنگی در شهر، فراهم آوردن زمینه‌های گسترش فضایل اخلاقی است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با زمان و مکان برگزاری ویژه برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مناسبت ماه مبارک رمضان می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.farhangsara.irمراجعه و یا با سامانه تلفن گویای 1837 تماس بگیرند.