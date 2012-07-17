28 نوع ماده معدنی در همدان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فرشچی موحد ظهر سه شنبه در سومین جلسه ستاد تسهیل واحد های تولیدی و شهرک های صنعتی استان همدان افزود: معادن غنی لاشه آهکی، شن و ماسه، لاشه ساختمانی، گرانیت خاکستری، سیلیس، فلدسپات و آهن سبب شده تا همدان در بین استانهای مستعد صنایع معدنی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استان همدان دارای هفت و یک دهم میلیارد تن ذخیره معدنی است، گفت: فعالیت 264 معدن و استخراج سالانه 13 میلیون تن انواع مواد معدنی از معادن استان همدان امتیازی برای این منطقه محسوب می شود.

فرشچی موحد با تاکید بر اینکه معادن همدان برای دو هزار و 314 نفر اشتغال ایجاد کرده است، گفت: همدان دارای تواناییهای بالقوه برای ایجاد سرمایه گذاری و دسترسی به بازارهای غرب کشور است.

فرشچی موحد در ادامه با بیان اینکه از مجموع 741 مصوبه ستاد تسهیل واحد های تولیدی و صنعتی استان همدان 603 مورد به مرحله اجرا درآمده است، افزود: در دور اول این ستاد 442 مصوبه به تصویب رسید که تاکنون 383 مورد از آن اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه دور دوم ستاد نیز 299 مصوبه داشت، افزود: 220 مورد از این تعداد مصوبات اجرا شده است.