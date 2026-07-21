به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف‌پور صبح سه‌شنبه در هشتمین جلسه شورای معاونان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان به میزبانی این اداره‌کل، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر اظهار کرد: اجرای طرح پایش شبانه‌روزی محور میامی-عباس‌آباد همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید، با مشارکت محیط‌بانان، نیروهای ستادی استان‌های معین، نیروهای مردمی و داوطلبان به‌خوبی انجام شد و این همدلی و همکاری شایسته قدردانی است.

وی با تأکید بر تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم در شرایط حساس کشور افزود: ارتقای آمادگی عملیاتی و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف، لازمه مدیریت مؤثر بحران‌ها و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان ادامه داد: روند پایش جاده‌ای، حفاظت از حیات‌وحش، کاهش تصادفات و اجرای برنامه‌های تخصصی باید با انسجام بیشتری دنبال شود.

یوسف‌پور تاکید داشت: تجهیز هرچه سریع‌تر امکانات اطفای حریق، آموزش مستمر نیروها، توسعه همکاری با اداره‌کل منابع طبیعی، استفاده از ظرفیت دهیاری‌ها و جوامع محلی و تعامل مؤثر با دستگاه قضایی برای برخورد با عوامل آتش‌سوزی‌های عمدی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو است.

وی اضافه کرد: ساماندهی اموال، انبارها و ناوگان خودرویی، شناسایی نیازهای فوری، تدوین فهرست اولویت‌های هر معاونت، شهرستان و منطقه، به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی، برنامه‌ریزی برای جذب اعتبارات و بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع را از دیگر برنامه‌های اداره‌کل است.