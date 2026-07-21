جواد داوری: افزایش ۳۰۰ درصدی مسابقات بسکتبال/تا سال ۲۰۳۰ برنامه داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون، امروز سهشنبه ۳۰ تیر ماه از ساعت ۹ در وزارت ورزش و جوانان به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادیزاد نماینده کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها، جواد داوری سرپرست فدراسیون و اعضای مجمع برگزار شد.
در این نشست، جواد داوری، سرپرست فدراسیون بسکتبال، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این رشته در سال گذشته، به تشریح چالشها و چشماندازهای بسکتبال ایران پرداخت.
جواد داوری در ابتدای سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد شهدا، سال گذشته را سالی بسیار پرتردد و دشوار برای بسکتبال کشور توصیف کرد و اظهار داشت: سال گذشته با چالشهای بسیاری از جمله شرایط خاص اعزام تیمهای ملی در سایه شرایط جنگ و تغییراتی که به واسطه حضور مربیان خارجی در تیمهای ملی بانوان و آقایان رخ داد، همراه بود. با این حال، با همت و همراهی تمامی خانواده بسکتبال، هیئتهای استانی، باشگاهها و حمایتهای وزارت ورزش، توفیقات ارزندهای کسب شد.
سرپرست فدراسیون بسکتبال با اشاره به موفقیتهای بخش زنان بیان کرد: دختران بسکتبالیست ما در رده بزرگسالان در دیویژن ۲ آسیا درخشیدند. این تیم اکنون در زمره هشت تیم برتر آسیا قرار دارد. منطقهای که چهار تیم اصلی آن همواره پایههای مسابقات جهانی و المپیک هستند. علاوه بر این، قهرمانی تیم زیر ۱۶ سال دختران و نایبقهرمانی آنها در آسیا، از دستاوردهای مهم ما است.
وی با ابراز تأسف از عدم اعزام تیمهای بانوان به برخی مسابقات، تأکید کرد: حضور در این رویدادها میتوانست کمک شایانی به توسعه بسکتبال کند، اما محدودیتهای موجود در شورای برونمرزی مانع این اتفاق شد. هرچند شخص خانم محمدیان همواره حامی اصلی این اعزامها بودند.
داوری در بخش دیگری از صحبتهای خود به تیم ملی بزرگسالان اشاره کرد و گفت: تیم ملی در کاپ آسیا با وجود غیبت برخی بازیکنان، بازیهای درخشانی به نمایش گذاشت. امیدهای زیادی در جامعه بسکتبال ایجاد کردیم و در نهایت رتبه سوم را کسب کردیم.
رئیس فدراسیون با تأکید بر تغییر رویکرد در بسکتبال سهنفره افزود: بسکتبال سهنفره به دلیل ماهیت سریع و المپیکی خود، اولویت جدی فدراسیون است. با وجود محدودیتها در کسب میزبانی به دلیل شرایط کشور، تیمهای سهنفره ما در مسابقات کشورهای اسلامی و المپیک آسیایی جوانان خوش درخشیدند. سطح این مسابقات بسیار بالا بود و بسکتبالیستهای ما در این رقابتهای رنکینگی، سربلند بیرون آمدند.
داوری از افزایش ۳۰۰ درصدی مسابقات در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته حدود ۳۵۰۰ بازی برنامهریزی و اجرا شد که این رقم جدای از جشنوارههای استعدادیابی است. روزی که کار را در فدراسیون آغاز کردیم، در هر رده سنی تنها ۲۰ بازیکن داشتیم، اما امروز با همت سازمان لیگ، این عدد به ۳۰۰ تا ۳۵۰ بازیکن در هر رده رسیده است. فدراسیون برنامهای مدون تا سال ۲۰۳۰ تنظیم کرده تا پشتوانهسازی برای تیمهای ملی با تکیه بر استعدادهای سراسر کشور نهادینه شود.
سرپرست فدراسیون بسکتبال با اشاره به چالشهای لیگ داخلی گفت: تیمهای باشگاهی ما با تکیه بر قانون فیبا، میل شدیدی به جذب بازیکنان خارجی دارند که این موضوع بر روند تیمهای ملی تأثیرگذار بوده است. معتقدم باید بررسی ویژهای بر روی این ظرفیت و نحوه استفاده از آن داشته باشیم تا در نهایت به اهتزاز پرچم ایران در میادین بینالمللی کمک کند. امیدوارم با همسویی نهادهای ورزشی از جمله فدراسیون ورزشهای دانشآموزی، بتوانیم از ظرفیتهای انسانی عظیم کشورمان به بهترین نحو بهره ببریم همانطور که در میدان هم نشان دادیم که با پنجاه سال تحریم با تکیه به جوانها مقابل قدرتهای دنیا ایستادیم.
فریبا محمدیان، رئیس مجمع در این نشست با تسلیت و تعزیت ایام و خیرمقدم به اعضای حضوری و برخط مجمع، پیام تشکر و قدردانی وزیر ورزش و جوانان را به جامعه بسکتبال ابلاغ کرد.
رئیس مجمع با تمجید از تلاشهای خانواده بسکتبال اظهار داشت: قدردانی وزیر ورزش از تکتک شما، بهویژه برای میدانداری و پرچمداری در ایام سخت گذشته، بسیار شایسته و قابل تقدیر است. شما با ثبات قدم و ایستادگی خود درس بزرگی دادید. بهگونهای که اکنون استراتژیهای بدخواهان تغییر کرده و به این باور رسیدهاند که ایران و ایرانی هرگز از خاک و هویت خود به راحتی نخواهد گذشت. این دستاوردها حاصل تفکر ارزشمند و همت بالای تکتک شما است.
وی با اشاره به رویکرد کلان وزارت ورزش افزود: امروز در دستگاه ورزش کشور، تیمی هدایت امور را بر عهده دارد که مسائل را فراتر از ابعاد صرفاً ورزشی تحلیل میکند و مأموریتهای بزرگی را برای ما تعریف کرده است. ما نیز بسکتبال را فراتر از یک رشته ورزشی میبینیم. بسکتبال بستری ارزشمند برای ایجاد وحدت، انسجام ملی، اهتزاز پرچم مقدس کشور و تبیین تفکر و آزادیخواهی ایرانیان در عرصههای بینالمللی است. همسو شدن با این جریان، به برنامههای عملیاتی و تقویم ورزشی فدراسیون رنگ و بوی دیگری خواهد بخشید.
محمدیان با تمجید از عملکرد ریاست فدراسیون تصریح کرد: بسیار شاکرم که در این فدراسیون، برادر بزرگواری چون جواد داوری حضور دارد که با شفافیت کامل عمل میکند. بسکتبال یکی از شفافترین فدراسیونهای ما است. برنامهها، محصولات، خروجیها و فضایی که ایجاد شده کاملاً شفاف است. این موفقیت حاصل پایبندی همه شما به این قاعده است. این انسجام و همراهی بینظیر میتواند الگویی بسیار ارزشمند برای توسعه مدیریت و برنامههای اجتماعی در کشور باشد.
رئیس مجمع به موفقیتهای المپیاد استعدادهای برتر اشاره کرد و گفت: در بخش دختران، ما از نزدیک شاهد تلاشها بودیم. اقدام ارزشمندی که جواد داوری و همکارانشان رقم زدند، توسعه بنیادی بسکتبال فیجیتال بود. از جواد داوری انتظار دارم این مسیر را با جدیت گسترش دهند، چرا که در آینده نزدیک، رویدادهای بینالمللی بسیاری بر این پایه استوار خواهد بود.
وی در ادامه به نقاط قابل بهبود اشاره کرد و افزود: در گزارش ارائه شده، جای خالی برنامهای روشن برای کرسیهای بینالمللی احساس میشد. انتظار میرود فدراسیون برای کسب کرسیهای مؤثر بینالمللی، چه برای بانوان فرهیخته و چه برای آقایان، طرح، برنامه و نقشه راه مشخصی تدوین کند. حضور در کمیتههای فنی کنفدراسیون آسیا و فدراسیون جهانی (فیبا) برای ما بسیار حیاتی است. هرچند جواد داوری و برخی دوستان حضور دارند، اما باید نواقص موجود در اعضای هیاترئیسه نیز برطرف شود.
محمدیان با ابراز خرسندی از وضعیت لیگها گفت: خوشحالم که لیگ برتر آقایان به طور کامل برگزار میشود و در بخش بانوان نیز تیمهای نوپایی شکل گرفتهاند. قطعاً با جلب مشارکت بخش خصوصی که همواره جذب فضاهای شفاف میشود، این مسیر تقویت خواهد شد. بسکتبال ظرفیتهای بینظیری دارد. این رشته هم مدرسهای است، هم دانشگاهی و هم خیابانی وجود این ظرفیتهای بالقوه اجازه نمیدهد که ناامید شویم یا احساس کنیم دستمان خالی است.
رئیس مجمع در پایان با ادای احترام به پیشکسوتان فقید گفت: در بخش فنی، افراد فرهیخته بسیاری داریم. در اینجا یاد و خاطره بزرگان بسکتبال کشور، بهویژه مرحوم محمود مشحون و مرحوم عنایتالله آتشی را گرامی میدارم و به روح پاکشان درود میفرستم. مطمئن هستم چشم این بزرگان همچنان به بسکتبال است تا موفقیت جواد داوری و تیم همراهشان را نظاره کند. برای همه شما آرزوی سلامتی و سعادت دارم و مجمع را با صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میبریم.
مهین فرهادیزاد، نماینده کمیته ملی المپیک در مجمع عمومی فدراسیون بسکتبال بیان کرد: سرپرست فدراسیون جواد داوری از عزیزانی هستند که واقعاً با دلسوزی فراوان در فدراسیون بسکتبال انجام وظیفه میکنند. همچنین از اعضای محترم هیاترئیسه که از خبرگان و دلسوزان این رشته ورزشی هستند، بسیار سپاسگزارم. بسیار امیدوارم که این شیوه شایسته ارائه گزارش تداوم داشته باشد. شیوهای که آغاز آن با بخش بانوان بود و این موضوع باعث خرسندی و شادی فراوان من و خانم فریبا محمدیان شد. واقعیت این است که کسب موفقیت در بخش بانوان، آن هم در یک رشته تیمی، اصلاً کار آسانی نیست.
فرهادیزاد بیان کرد: گزارشهای ارائه شده در بخشهای مختلف امیدوارکننده بود و بهویژه از گزارش مربوط به بخش بانوان خرسند شدم.
وی با اشاره به موفقیتهای تیمهای بانوان در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و همچنین عملکرد تیم بزرگسالان بانوان افزود: فدراسیون بسکتبال در حوزه بانوان با جدیت و تلاش ویژهای عمل کرده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.
فرهادیزاد تصریح کرد: جدیت فدراسیون بسکتبال با مدیریت جواد داوری در توسعه بخش بانوان، ستودنی است و این رویکرد میتواند زمینهساز موفقیتهای بیشتری برای بسکتبال زنان ایران باشد.
نایب رییس کمیته ملی المپیک در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر، ابراز امیدواری کرد روند رو به رشد بسکتبال بانوان با برنامهریزی، حمایت و سرمایهگذاری بیشتر ادامه یافته و به دستاوردهای ارزشمندتری در عرصههای بینالمللی منجر شود.
وی افزود: از اینکه چنین رویکرد، ویژگی و تلاشی برای توسعه ورزش بانوان در این فدراسیون وجود دارد، بسیار ارزشمند است. همانطور که در گزارشها اشاره شد، بانوان بسکتبالیست ما در بازیهای کشورهای اسلامی مایه افتخار شدند و شور، شادی و نشاط ویژهای را به کاروان ورزشی ایران بخشیدند. در هر صورت از تمامی تلاشهای صورتگرفته صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم در پیشبرد اهداف بزرگ خود همواره موفق، مؤید و پیروز باشید.
در پایان این نشست اعضای مجمع نقطه نظرات خود را عنوان کردند و گزارش حسابرسی، بازرس و خزانهدار ارائه شد که به تائید اعضای مجمع رسید.
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