به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر سه شنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به چالش‌ها و پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه اوقاف استان اصفهان اظهار کرد: سنت پسندیده وقف از دیرباز در فرهنگ دینی و ملی ما جایگاه ویژه‌ای داشته و نیازهای متعددی از جامعه، متشرعین و نیازمندان را برطرف کرده است؛ اما متأسفانه برخی قوانین دست‌وپاگیر و اختلافات حقوقی باعث ایجاد نارضایتی و درگیری ذهنی جمع کثیری از هم‌استانی‌های عزیز در شهرها و روستاها شده بود.

وی افزود: هدف ما این است که نگذاریم کام مردم از حلاوت این سنت پسندیده تلخ شود.

کاهش بیش از ۹۰ درصدی پرونده‌های قضایی اوقاف

استاندار اصفهان تصریح کرد: در همین راستا و با حضور و پیگیری‌های مستمر مدیریت اوقاف استان و برگزاری جلسات فشرده شهر به شهر و روستا به روستا همراه با مدیران کل امور شهری و روستایی، گام‌های بزرگی برداشته شد. پیش از این حدود ۸ هزار پرونده حقوقی و قضایی در حوزه وقف در استان وجود داشت؛ در حالی که به گفته وی، ورود موضوعات وقفی به مراجع قضایی شایسته نبود.

جمالی‌نژاد گفت: خوشبختانه با تلاش‌های شبانه‌روزی و توافقات صورت‌گرفته، بیش از ۹۰ درصد این پرونده‌ها کارگشایی و مرتفع شد و این امر بار سنگینی را از روی دوش دادگستری و مراجع قضایی استان برداشت.

وی بیان کرد: علاوه بر پرونده‌های مردمی، بخش زیادی از اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی و ادارات کل استان با مجموعه اوقاف نیز در همین مدت کوتاه حل‌وفصل شده است.

استاندار اصفهان ادامه داد: بدین‌وسیله به تمام مردم شریف استان اصفهان اعلام می‌کنم که مجموعه مدیریت استان و همکاران ما آماده‌اند تا به صورت ویژه به مشکلات باقی‌مانده در حوزه وقف ورود کرده و آن‌ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام و خیز بلند صورت‌گرفته، زمینه‌ساز آن است که مجموعه اوقاف از حالت چالش‌برانگیز خارج شده و به یکی از موتورهای محرکه اصلی توسعه استان اصفهان تبدیل شود.