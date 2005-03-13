تجليل از خادمان بهداشت و سلامت جامعه در هفته استقبال از بهار

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي و امور بين الملل سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران اسفنديار رحيم مشايي با اعلام اين خبرافزود: برنامه هاي فرهنگي هنري هفته استقبال از بهار ، آخرين هفته سال در فرهنگسراها و بوستان هاي مناطق مختلف شهر تهران ميزبان تمامي شهروندان تهراني است.

معاون اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران با اشاره به همكاري مشترك سازمان هاي مرتبط در برپايي هر چه بهتر برنامه هاي اين هفته اظهار داشت : سازمان فرهنگي هنري و معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران علاوه بر اجراي ويژه برنامه هاي تدارك ديده شده در سطح مراكز فرهنگي ، با مشاركت نيروي انتظامي ، سازمان آتش نشاني ، ستاد شهر سالم ، اورژانس ، هلال احمر، سازمان بهزيستي و معاونت خدمات شهري طي 7 روز متوالي از اقشار موثر جامعه در عرصه سلامت ، بهداشت وامنيت اجتماعي در مناطق 22 گانه پايتخت تقدير مي كند.

مشايي با اشاره به نامگذاري روزهاي هفته استقبال از بهار ، درباره برنامه هاي خاص هر روز گفت : روز اول با عنوان ايمني و امداد به تجليل از امدادگران اختصاص دارد. روز دوم با نام خدمت رساني وانضباط اجتماعي ويژه تقدير از پليس است. سلامت اجتماعي عنوان سومين روز هفته است كه با شعار خانواده سالم ، محله سالم ، شهر سالم از خدمات جامعه پزشكي و پرستاران تجليل مي شود. چهارمين روز هفته نيز با عنوان سخاوت و ايثار به تقدير از خيرين اختصاص دارد. ميهماني لاله ها عنوان پنجمين روز هفته هستند ، مراسم تجديد ميثاق با شهداي گرانقدر و اهل قبول برگزار مي شود و در روز ششم با عنوان مشاركت و همدلي در پاكيزگي محيط شهري ، برنامه پاكسازي و زيبا سازي محلات ، كوچه ها و خيابان ها با مشاركت شهروندان اجرا خواهد شد. در آخرين روز هفته با عنوان بهداشت اجتماعي و شعار خانه پاك ، محله پاك، شهر پاك از رفتگران به عنوان زحمتكش ترين قشر جامعه تجليل و قدرداني مي شود.

رييس سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران هم چنين از اجراي برنامه هاي شاد و مسابقات مختلف در فرهنگسراها و بوستانها خبرداد و افزود: اجراي سرود ونمايش ، برگزاري مسابقات فرهنگي ورزشي ، برنامه هاي آموزشي وهشدار دهنده درخصوص چهارشنبه سوري ، نورافشاني ليزري ، تهيه و نصب بيلبورد از ديگر برنامه هاي ويژه هفته استقبال از بهار است.

مشايي از تمامي شهروندان مناطق 22 گانه شهر تهران دعوت كرد با حضور در مراكز فرهنگي و بوستان ها ضمن شركت در برنامه هاي تجليل از خادمين سلامت و امنيت جامعه از برنامه هاي متعدد، فرهنگي و آموزشي هفته استقبال از بهار استفاده كنند.