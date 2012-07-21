استان یزد در مسابقات بومی و محلی کشور مقام سوم را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره جشنواره ملی ورزشهای سنتی و بازیهای بومی محلی قهرمانی کشور در بخش آقایان و بانوان با مقام سومی تیم استان یزد به پایان رسید.



در این دوره از بازیها که به میزبانی استان زنجان در منطقه سلطانیه برگزار شد، تیم استان یزد در مجموع آقایان و بانوان مقام سومی این بازیها را به دست آورد.

فریبا کیانی مقدم در بخش بانوان و در ورزش سه گانه که شامل پرتاپ سنگ سه کیلویی، دوپا یک پا و تیراندازی با تفنگ بادی انجام شد، مقام دومی را کسب کرد.



تیم یزد مقام سومی مسابقات گلبال جنوب شرق کشور را به دست آورد



مسابقات گلبال جنوب شرق کشور در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد که تیم استان یزد به مقام سومی این بازیها دست پیدا کرد.



در این دوره از بازیها که با حضور شش تیم شامل سیستان و بلوچستان الف و ب ، هرمزگان، یزد، کرمان و فارس برگزار شد، تیم های سیستان و بلوچستان الف، هرمزگان و یزد به ترتیب مقامهای اول تا سوم را به دست آوردند.



در تیم اعزامی حامد علمدار، محمدرضا خوشی، محمدرضا زارع، عباسعلی خاوری، مهدی شمس الدینی و علیرضا پور ناظمیان به عنوان بازیکن و علی اکبر ابریشمی (مربی) و سید مهدی پور رضایی (سرپرست) در این بازیها حضور داشته است.



شرکت جودوکاران جوان استان در مسابقات قهرمانی کشور



مردان جودو کار یزد به مسابقات قهرمانی جوانان کشور که انتخابی تیم ملی نیز به شمار می‌ رود، اعزام می شوند.



مربی تیم استان یزد سیاوش گودرزی و سرپرست تیم ابوالفضل عبدالله زاده است.



در این رقابتها حسین دهقان در وزن 50 کیلوگرم، حامد دهقان در وزن 66 کیلوگرم، مهران زارع در 73 کیلوگرم، محمدعلی ذاکری در وزن 81 کیلوگرم و محمد عطارها نیز در وزن 100کیلوگرم در این مسابقات شرکت می کنند.