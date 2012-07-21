ساماندهی تابلو به دستان در سواحل ساری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد عصر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر شهرستان ساری با اشاره به اینکه برای استفاده از منابع طبیعی باید فرهنگ سازی شود، افزود: متولیان ستاد تسهیلات سفر متعهدانه فعالیت کنند، این جلسات از حالت حکایتی، شکایتی و گله گذاری خارج شود.

وی تبلیغات محیطی را برای حفظ محیط زیست ساده و روان دانست و اضافه کرد: با ایجاد یک نمایشگاه در سواحل مشکل ستاد تسهیلات سفر حل نمی شود.

این مسئول، صیانت از محیط زیست و مواهب خدادادی را وظیفه همه دانست و یادآور شد: اگر نگاه ها صرفا اقتصادی باشد با نابودی منابع طبیعی مواجه می شویم و خدمات رسانی به گردشگران ضعیف می شود.

فرماندار ساری، بر ساماندهی تابلو به دستانی که اقامتگاه مسافران را تعیین می کنند تاکید کرد و گفت: برای تضمین امنیت مسافران، تمامی اقامتگاه های گردشگران شهرستان ساری از طریق کمیته های متولی ستاد تسهیلات مورد بازدید مستمر قرار گیرد.

حسینی نژاد با بیان اینکه انتظار داشتیم تا نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری در جلسه ستاد تسهیلات سفر گزارش مناسبی ارائه دهد، بیان داشت: بی تفاوتی برخی از مسئولان کارگروه ستاد تسهیلات سفر موجب می شود تا حق و حقوق مسافران نادیده گرفته شود.

وی متذکر شد: انتظار داریم تا نماینده کمیته های 9گانه ستاد تسهیلات سفر گزارشات مبسوطی از فعالیت های خود در جلسه داشته باشند.

فرماندار ساری بر اهمیت موضوع جلسه ستاد تسهیلات سفر در شهرستان ساری تاکید کرد و یادآور شد: نیمی از مسافرانی که وارد شهر ساری می شوند زائران امام رضا(ع) هستند که در خدمات رسانی دوستداران اهل بیت باید بکوشیم.