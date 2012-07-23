به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین بنازاده شامگاه یکشنبه در جمع دهیاران روستاهای بخش مرکزی گرمسار با بیان اینکه افزایش سرانه اعتباری طرح هادی در روستاههای گرمسار سبب اتمام سریع طرح های نیمه تمام عمرانی در این شهرستان می شود، افزود: هم اکنون سرانه اعتباری طرح هادی برای هر روستا 600 میلیون ریال است که با افزایش این رقم به یک میلیارد ریال، هم کیفیت طرح ها افزایش می یابد و هم در اتمام طرح ها تسریع می شود.

وی با بیان اینکه تغییر سیاست طرح های هادی روستایی یک امر ضروری است، اظهار داشت: برای اجرای طرح هادی در شهرستان گرمسار، پارسال شش میلیارد و 750 میلیون ریال هزینه شده است.

بنازاده با اشاره به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب برنامه پنجم توسعه در روستاهای بالای 20 خانوار طرح هادی اجرا می کند، عنوان داشت: در برخی روستاهای استان هنوز طرح هادی نیمه تمام است که باید هر چه زودتر تکمیل شود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه استحکام، زیبایی و کارآیی واحدهای مسکونی روستایی از اهداف اجرای این طرح ها محسوب می شوند، افزود: گذر زمان باعث فرسودگی خانه های روستایی می شود بطوریکه خانه های روستایی نیازمند نوسازی و ایمن سازی هستند.

در نشست دهیاران روستاهای بخش مرکزی گرمسار با دست اندرکاران طرح مسکن هادی روستایی درباره مشکلات روند ساخت وساز اجرای طرح هادی، تامین تاسیسات زیربنایی و راه روستایی مباحثی رد و بدل شد.