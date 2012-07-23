علیرضا اسماعیلی؛ مدیر انتشارات فرهنگستان هنر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موسسه متن فرهنگستان هنر پس از 13 سال فعالیت متمرکز و انتشار آثار برجسته و قابل توجهی در حوزه تخصصی هنر به عنوان یکی از ناشران برجسته هنری کشور شناخته شده است،کسب جوایز گوناگون کتاب سال، کتاب فصل، کتاب تقدیری و انتخاب برخی کتب منتشره به عنوان منبع دروس دانشگاهی موجب شده است تا موسسه متن فرهنگستان هنر در جامعه هنری امروز جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

وی افزود: امسال موسسه متن فرهنگستان هنر با تمرکز بر انتشار نسخ خطی و نگاره‌های ارزشمند در موزه‌های داخلی و خارجی، تالیفات و پژوهش‌های برجسته و ترجمه متون تخصصی هنر بر اساس خلاء های موجود کتب هنری تلاش دارد که برخی نقصان‌ها را در هنر ایران برطرف کند.

مدیر عامل موسسه متن فرهنگستان هنر ادامه داد: امسال حدود 50 عنوان کتاب تخصصی هنر در حوزه‌های هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی، سینما، فلسفه و حکمت، معماری و شهرسازی، کلیات تاریخ هنر ،جامعه شناسی هنر ،انسان شناسی هنر و ... عرضه خواهیم کرد. ما سعی کرده‌ایم به سراغ کتاب‌های با ارزشی برویم که به تولید علم درجامعه هنری کمک شایانی کند.

وی بیان کرد: در حوزه معماری و شهرسازی کتاب‌های تألیفی و ترجمه داشته‌ایم که از کتاب‌های تالیفی می‌توان به مجموعه خانه‌ها "خانه طربی"، "خانه مرادی" و "خانه موسی‌زاده" و "بازآفرینی ربع رشیدی" بر اساس متون تاریخی اشاره کرد. در بخش ترجمه آثار حوزه معماری نیز، کتاب "سنت در معماری افریقا،امریکا، آسیا و اقیانوسیه" با ترجمه محمد تقی فرامرزی را داریم که قرار است بر اساس تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت کتاب‌ درسی دانشگاهی ارائه شود.

وی ادامه داد: از جمله کتاب‌های فاخر معماری کتاب "بناهای دوره اسلامی ایران" از جمله سیاحتنامه‌ای است که تصاویر بناهای ایران تا سال 1218 (دوره محمدشاه قاجار) توسط خانم هنرمندی به نام "پاسکال کاست" ترسیم و توسط آتوسا مهرتاش ترجمه شده است. در این کتاب با بناهایی مواجه می‌شویم که در حال حاضر وجود ندارند و از بین رفته‌اند از این باب به لحاظ معماری و تاریخی کتاب ارزشمندی است. کتاب "معماری اسلامی در اندلس" نیز از دیگر کتاب‌های این حوزه است که به سبب استقبال خوانندگان به چاپ دوم رسیده است.



اسماعیلی در مورد کتاب‌های چاپ شده در حوزه موسیقی توضیح داد: در حوزه موسیقی بیش از 10 عنوان کتاب چاپ شده است از جمله سه عنوان کتاب در خصوص موسیقی اقوام ایران با عنوان "موسیقی قوم عرب"، "موسیقی قوم ترکمن" همراه با دی‌وی‌دی و مجموعه‌ای با عنوان "موسیقی ایران در سده گذشته" که از سلسله پژوهش‌های دکتر بهمن کاظمی است. از دیگر آثار تالیفی حوزه موسیقی از دکتر حسین میثمی با عنوان "ملاعبدالکریم جناب قزوینی و نقشش در موسیقی قاجار" و "اندیشه‌های علمی فارابی درباره موسیقی" تالیف دکتر برکشلی است. "تاریخ و نظریه شش مقام" از اصل‌الدین نظامف ترجمه دکتر عباسعلی عزتی و "گزیده مقالات همایش عبدالقادر مراغی" به کوشش داریوش طلایی از دیگر کتاب‌های حوزه موسیقی است.



وی همچنین در مورد کتاب‌های حوزه فلسفه هنر و زیباشناسی گفت: در حوزه فلسفه هنر و زیبایی شناسی در بخش ترجمه "مسائل کلی زیبایی‌شناسی: مجموعه مقالات زیبایی شناسی آکسفورد" با ترجمه فریبرز مجیدی، "چشم‌اندازهای کلامی در باب خداوند و زیبایی" با ترجمه عذرا لوعلیان لنگرودی ، "مبانی سنتی هنر و زندگی" از آثار "کوماراسوامی" با ترجمه امیرحسین ذکرگو و کتاب‌های "اصالت اجرا در موسیقی" و "جامعه، هنر و اخلاق" با ترجمه مسعود قاسمیان چاپ شده است.



وی ادامه داد: برای اولین بار آثار استاد "آیت الله نجومی"، عضو جاوید فرهنگستان هنر، با عنوان "یادگارهایی ماندگار از استاد فرهیخته روزگار، سید مرتضی نجومی" عنوان کتابی است که در حوزه خوشنویسی به چاپ رسیده است. "مرقع میرزا غلام‌رضا اصفهانی به خط نستعلیق"، "دعای صباح به خط محمد شفیع تبریزی"، "دعای احتجاب به خط احمد نیریزی"، "پندنامه جامی به خط میرعماد" و "پندنامه لقمان حکیم"، "نسخه‌های خطی ارزشمند خوشنویسی" است که با همکاری موزه ملک چاپ شده است. در حوزه تجسمی کتاب "جهان دوگانه مینیاتور ایرانی" اثر مایس نظرلی تفسیر کاربردی نقاشی دوره صفوی با ترجمه دکتر عباسعلی عزتی قابل عرضه در این نمایشگاه است. هنر شکوهمند پنجکت (نقاشی و پیکره تراشی) از جمله کتاب آماده‌ای است که منتظر مجوز نشر آن هستیم و جزو تازه‌های نشر امسال خواهد بود.



مدیر انتشارات فرهنگستان هنر در مورد کتاب‌های حوزه سینما توضیح داد: امسال موسسه متن فرهنگستان هنر در حوزه سینما اولین بار است که نشری داشته است کتاب "روزشمار سینمای ایران از آغاز تا انقلاب" که درباب تاریخ سینمای ایران و دو کتاب "معناسازی، استنتاج و بلاغت در تفسیر سینما" از "دیوید بوردول" ترجمه شاپور عظیمی و "راهنمایی بر ادبیات و فیلم" اثر "رابرت استم" و "الکساندرا رائنگو" با ترجمه دکتر داوود طبائی عقدایی از جمله آثار قابل توجه در حوزه سینما هستند که منتظر مجوز چاپ آن از وزارت ارشاد هستیم.