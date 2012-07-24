پاسخ وزارت بهداشت به منتقدان پزشک خانواده

دکتر محمد شریعتی در ارتباط با اینکه گفته می شود اعتبار اجرای برنامه پزشک خانواده در بودجه سال 91 دیده نشده است، به خبرنگار مهر گفت: بخشی از اعتبارات ای برنامه سهم وزارت بهداشت و مقداری هم سهم سازمانهای بیمه گر است. در ارتباط با وزارت بهداشت، می توانم بگویم که منابعی برای این برنامه دیده شده است. ضمن اینکه برنامه پزشک خانواده، مصوبه دولت است و تامین اعتبارات آن بر عهده دولت است.

وی با انتقاد از کسانی که به دنبال بحثهای انحرافی در برنامه پزشک خانواده هستند، افزود: در حالی که 18 تا 23 هزار پزشک عمومی شاغل در مطبها داریم، دوستان مصاحبه کرده اند که 50 هزار پزشک بیکار می شوند.

رئیس ستاد اجرایی پزشک خانواده ادامه داد: در واقع، منتقدان برنامه پزشک خانواده باید جواب دهند که این قبیل آمار و ارقام را از کجا می آورند و باعث شبهه افکنی می شوند.

شریعتی در ارتباط با اعتراض پزشکان عمومی به میزان درآمد همکاری با برنامه پزشک خانواده که عنوان می کنند ماهانه 4 میلیون تومان است، افزود: اولا 4 میلیون نیست بلکه 5 میلیون و 200 هزار تومان است. البته باید بگویم این مبلغ مخصوص پزشکانی است که در مناطق برخوردار کشور با برنامه پزشک خانواده همکاری می کنند.

وی در همین زمینه ادامه داد: پزشکانی که می گویند 4 میلیون برای یک ماه همکاری کم است، حداکثر 3 میلیون تومان بابت حقوق ماما یا پرستار و سایر هزینه های مطب پرداخت می کنند و چیزی در حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان برای آنها باقی می ماند. اما اگر می خواهند درآمد بیشتری داشته باشند، می توانند به مناطق محروم و حاشیه ای بروند تا درآمدشان به 9 میلیون هم برسد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در خصوص تعامل با سازمان نظام پزشکی برای بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه پزشک خانواده، گفت: تاکنون حداقل 5 جلسه در وزارت بهداشت با دوستان نظام پزشکی داشته ایم. ضمن اینکه در تمامی جلسات ستادهای راهبردی استان، از نماینده نظام پزشکی دعوت می شود تا حضور داشته باشد. خود بنده نیز جلسات متعددی با دوستان نظام پزشک داشته ایم. البته استفاده از نظرات کارشناسی دوستان به معنای این نیست که همه آنها را قبول کنیم.

شریعتی در ارتباط با مدت زمان در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه پزشک خانواده در کشور، افزود: طبق برنامه پنجم توسعه کشور، تا پایان برنامه می بایست پزشک خانواده در شهرهای کشور حضور داشته باشد اما بر اساس دستور رئیس جمهور و مصوبه دولت، در مدت 2 سال برنامه را اجرا خواهیم کرد.

این در حالی است که دکتر سیدشهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هفته گذشته و در حاشیه همایش پزشکان عمومی کشور، از نحوه اجرای نسخه 02 پزشک خانواده انتقاد کرده و عنوان داشته بود که به لحاظ کارشناسی اجرای نسخه 02 را مفید نمی دانیم و معتقدیم به نظام سلامت ملی آسیب می زند.