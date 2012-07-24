دستگیری هشت سارق با 43 فقره سرقت در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود جعفری نسب در این باره اظهارداشت: بدنبال وقوع چندین فقره سرقت منزل در چند ماه گذشته در شهر قزوین کاراگاهان ویژه اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان با انجام تحقیقات فنی، دو سارق حرفه ای سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند.

وی یادآورشد: این سارقان در بازجویی های پلیسی به 25 فقره سرقت منزل اعتراف و با راهنمایی آنان هشت مال‌خر اموال سرقتی نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان قزوین افزود: در این اقدام پلیس، مقادیری از اموال سرقتی از مالخران کشف و به صاحبان آن تحویل شد.

وی بیان کرد: همچنین این ماموران با دستگیری سه سارق خودرو موفق به کشف دو مورد سرقت خودرو و یک فقره سرقت گاوصندوق حاوی 150 میلیون ریال وجه نقد از یک منزل مسکونی شدند.

سردار جعفری نسب، دستگیری یک سارق انباری منازل توسط ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز و کشف هفت فقره از این نوع سرقت را از دیگر اقدامات پلیس برشمرد.

وی عنوان کرد: در اقدامی دیگر ماموران انتظامی شهرستان البرز با دستگیری یک سارق سیم برق موفق به کشف چهار مورد از این نوع سرقت ها شدند.

این مسئول یادآورشد: با تلاش ماموران انتظامی شهرستان قزوین نیز یک سارق ساختمان های نیمه کاره دستگیر که متهم تاکنون به چهار مورد سرقت از ساختمان های نیمه کاره در این شهرستان اعتراف کرده است.