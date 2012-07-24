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۳ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

حکیمیان:

نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد در یزد برگزار می شود

نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد در یزد برگزار می شود

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول کانون فرهنگی و هنری مساجد یزد گفت: نمایشگاه استانی دستاوردها و توانمندی های کانون های فرهنگی هنری مساجد در هفته جهانی مساجد در یزد برگزار می شود.

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانون مساجد اظهار داشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی های خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می دهند.

وی افزود: این نمایشگاه شامل بخش هائی نظیر شجره، محراب، حضور، طهارت، گلدسته، همسنگر، ره توشه و گلشن اندیشه خواهد بود.

حکیمیان، هدف از برپایی این نمایشگاه را احیای نقش مساجد، هم افزایی و تبادل تجربیات هر چه بیشتر بین کانون ها و دبیرخانه فرهنگی و هنری مساجد، ارائه توانمندی ها، دستاوردها و عملکرد 20 ساله کانون ها، معرفی نخبگان، برگزیدگان، آثار، تولیدات و ایده های برتر کانون ها عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد در دو مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد، بیان کرد: آثار، تولیدات و ایده های برتر نمایشگاه استانی آبان و یا آذرماه امسال در نمایشگاه ملی که به مدت یک هفته در تهران برپا می شود، شرکت می کنند.

کد مطلب 1657393

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