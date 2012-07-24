نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد در یزد برگزار می شود

علی حکیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کانون مساجد اظهار داشت: کانون های فرهنگی هنری مساجد ظرفیت ها، پتانسیل ها و توانمندی های خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار می دهند.

وی افزود: این نمایشگاه شامل بخش هائی نظیر شجره، محراب، حضور، طهارت، گلدسته، همسنگر، ره توشه و گلشن اندیشه خواهد بود.



حکیمیان، هدف از برپایی این نمایشگاه را احیای نقش مساجد، هم افزایی و تبادل تجربیات هر چه بیشتر بین کانون ها و دبیرخانه فرهنگی و هنری مساجد، ارائه توانمندی ها، دستاوردها و عملکرد 20 ساله کانون ها، معرفی نخبگان، برگزیدگان، آثار، تولیدات و ایده های برتر کانون ها عنوان کرد.



وی با اشاره به اینکه نمایشگاه دستاوردهای کانون های مساجد در دو مرحله استانی و کشوری برگزار خواهد شد، بیان کرد: آثار، تولیدات و ایده های برتر نمایشگاه استانی آبان و یا آذرماه امسال در نمایشگاه ملی که به مدت یک هفته در تهران برپا می شود، شرکت می کنند.