موسیقی بوشهر در یونان طنین انداز شد

محسن شریفیان سرپرست گروه موسیقی "لیان" با اعلام این خبر در توضیح کم و کیف حضور خود در چهارمین جشنواره بین المللی نی انبان در یونان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره در جزیره کارپاتوس یونان برگزار شد و علت اینکه این جشنواره در این جزیره برگزار شد این است که ساز نی انبان در بین مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به این معنا که در یونان سه نوع نی انبان با نام های"سایونا"،"گایدا" و "تلوم" رواج دارد و آنچه برای من در این جشنواره حائز اهمیت بود بررسی تطبیقی موسیقی یونان و ایران است.

این نوازنده نی انبان در ادامه با اشاره به دلایل دعوت از وی برای حضور در این جشنواره گفت: به دنبال استقبال از اجرای من با همراهی حبیب مفتاح بوشهری در سومین روز دوره این جشنواره که سال گذشته برگزار شد. این پژوهشگر سال گذشته به ارائه مقاله ای با عنوان" موسیقی بوشهر و یونان پرداخت که خود به تبع حضور یک نوازنده بومی برای ارائه مقاله در سطح بین المللی در نوع خود کم سابقه بود.

سرپرست گروه موسیقی "لیان" در ادامه صحبت های خود با اشاره به شباهت ساز سنتور به یکی از سازهای موسیقی یونان گفت: در یونان سازی شبیه سنتور ایرانی وجود دارد که به آن "سنتوری" می گویند و ساز دیگری نیز شبیه کمانچه وجود دارد که آن را "کمانچی" می خوانند.

وی در پایان صحبت های خود با اشاره به هدف از برگزاری این جشنواره گفت: هدف از برگزاری اینگونه جشنواره ها تبادل اطلاعات و تکنیک در خصوص ساز نی انبان است و در این برنامه علاه بر تکنوازی نی انبان به اجرای بداهه نوازی با ریتم های رایج موسیقی یونان نیز پرداختیم که با استقبال مخاطبان روبرو شد.