عزم سوریه برای مقابله با تروریستها/در حلب هم همانند دمشق شکست می خورند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الدنیا سوریه گزارش داد : ولید المعلم وزیرامور خارجه سوریه تصریح کرد ارتش سوریه به مقابله با تروریستها ادامه می دهد و ملت سوریه مصمم به ایستادگی است.



معلم که به تهران سفر کرده است، درباره نتایج مذاکرات خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت : مذاکرات ما با مقامات ایرانی، سازنده بود و بار دیگر بر همسویی دیدگاهها تاکید کردیم .



وی تصریح کرد : اسرائیل با برخی کشورهای عربی در پس توطئه علیه سوریه قرار دارد.



معلم با تاکید بر اینکه سوریه امروز قوی تر از گذشته در مقابل تجاوزات ایستادگی می کند، افزود : از چهارشنبه برای حمله به دمشق نقشه کشیدند، اما طی چند روز شکست خوردند در حلب هم همانند دمشق شکست خواهند خورد.



وی گفت : افتخار می کنیم که سوری هستیم و با مجموعه ای از کشورهای سرسخت و جنگ طلب روبرو هستیم که در مقابل آنها ایستادگی می کنیم.



معلم با اشاره به توانمندیهای دفاعی بالای سوریه برای دفاع از ملت خود اظهار داشت : ما به حفظ امنیت لبنان علاقه مند هستیم و از برادران خود می خواهیم از ورود افراد مسلح و سلاح به سوریه جلوگیری کند.



وزیر امور خارجه سوریه با بیان اینکه، طرح عنان تنها راه مناسب برای حل بحران سوریه است، تصریح کرد : ما به اجرای طرح عنان که بر جلوگیری از دخالت خارجی و راهکار سیاسی تاکید می کند، پایبندیم.



معلم با تاکید بر آزادی افراد مسلحی که سلاحهای خود را تسلیم کنند در صورتی که دستانشان به خون مردم و نیروهای ارتش آغشته نباشد، گفت : دولت سوریه طرح عنان را اجرا کرده است و در مقابل انتظار داریم، دخالت قطر و عربستان و ترکیه در امور سوریه متوقف شود.



وی افزود : ما برای ایجاد منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی آماده ایم، صرف نظر از اینکه ما سلاحهای غیر متعارف داریم یا نداریم، اسرائیل توانمندیهای هسته ای دارد که به آن اعتراف کرده است.



معلم اظهار داشت : سوریه برای امضای معاهده منع گسترش سلاحهای شیمیایی در صورت امضای ماهده منع گسترش سلاحهای هسته ای از سوی اسرائیل آماده است.



وزیر امور خارجه سوریه با تشریح طرفهای توطئه گر علیه کشورش و جنگ طلب خواندن آنها تصریح کرد حتی اگر درگیریها در سوریه متوقف شود و امنیت و ثبات برقرار شود، توطئه ها متوقف نمی شود، زیرا اسرائیل تحریک کننده است و متاسفانه برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با این رژیم در این توطئه چینی همراه هستند.



معلم خاطر نشان کرد گروههای تروریستی در سوریه از ملیتهای مختلفی هستند که از طریق ترکیه وارد سوریه می شوند.